Karamollaoğlu-Akşener'den görüşme açıklaması

Karamollaoğlu, bugün (26 Eylül Perşembe), 'Türkiye'nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri’ kapsamında, Akşener'i ziyaret etti. Akşener'in makam odası önünde gerçekleşen görüşme öncesinde, iki lider el sıkışarak poz verdi.







Görüşmeye, Akşener'in, ""Biz böyle hızlı görüşmeye başlarsak seçim gelir yalnız" esprisi damga vurdu.





Akşener'in esprili göndermesi karşısında Karamollaoğlu da, "Ben birkaç sene seçim beklemiyorum" yanıtını verdi. Karamollaoğlu'nun erken seçim karşısındaki yorumuna Akşener ise, kendisinin de erken seçim beklemediği karşılığını verdi.





İki lider arasındaki görüşme iki saat sürdü. Gazetecilere bir açıklama yapan Akşener, "Türkiye'nin meselelerine, problemlerine ve fırsatlarına dair bir sohbet gerçekleştirdik. Daha sık görüşmeyi kararlaştırdık" diye konuştu.





Karamollaoğlu ise, "Çok faydalandığım bir görüşme oldu. Ülkemizin ve bölgemizin meseleleri hatta dünya ile bir takım endişelerimiz var. Bunların bertaraf edilebilmesi için de bizim üzerimize siyasiler olarak bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda çok genişçe bir sohbetimiz oldu" şeklinde konuştu.