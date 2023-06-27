Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu: 'İttifak bitti ama!' /27 Haziran 2023 14:38

Karamollaoğlu: 'İttifak bitti ama!'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Altılı Masa’ya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, "Altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KRT TV’de Gündem Özel programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in  Altılı Masa’ya dair “Bundan sonra size hayatta başarılar” sözlerini değerlendirdi.

Altılı masa ittifakının son bulduğunu söyleyen Karamollaoğlu, “Altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir” dedi.

Karamollaoğlu şunları söyledi:

“Ben Sayın Akşener’in cümlelerini yorumlama yetkisine sahip değilim. Sayın Akşener’i kongreden sonra da aradım. Tebrik ettim… Şunu bilelim, ittifak dönemi bitti. İttifak, iktidara gelip, bugünkü sistemi değiştirmek için yapılmıştı. Biz, altı sene önce de ittifak yaptık. Ne için? Referandumda millet bu yeni sisteme hayır desin diye…”

ALTILI MASA BİTTİ Mİ?
“Bu ittifak bitti mi? Elbette bitti. Çünkü hükmünün icra edilmesi mümkün değil. Peki bunun yanında bir şey var mı? Benim söylediğim şu: Biz, hem altılı masada bulunan siyasi partiler olarak dirsek temasımızı devam ettiririz. Birbirimizle görüşürüz.”

Yerel seçimde ittifak olup olmayacağına dair ise Karamollaoğlu, “Çünkü dokuz ay sonra yerel seçimler var. Mahalli seçimlerde ittifak olmaz. Mahalli seçimlerde anlaşmalar yapılabilir. Geçmiş seferde yapıldığı gibi şimdi de yapılabilir. O halde bizim şu anda ittifak değil, birbirimizle olan münasebetlerimizi medeni bir şekilde devam ettirme gayreti içinde olmamız icap eder. Ülkeye de barışı, huzuru getirecek olan da bu anlayıştır diye düşünüyorum” dedi.
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