Rusya'da Wagner soruşturması kapatıldı, ağır silahlar orduya devredildi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





FSB halkla ilişkiler merkezinden basına yapılan açıklamada, "Wagner" in silahlı isyanı gerçeğine ilişkin ceza davası ve soruşturmanın feshedildiği bildirildi.





Raporda davanın soruşturulması sırasında, bu eyleme karışan katılımcıların doğrudan suç işlemeyi amaçlayan eylemleri durdurduklarının tespit edildiği vurgulanıyor.





Prigojin'in Belarus’a gitmesiyle Kremlin, aleyhindeki ceza davasının kapatılacağını duyurmuştu.





Bu arada, Prigojin’e ait özel uçağın Minsk’e indiği iddia ediliyor.





Wagner’in ağır silahları orduya devrediliyor





Rusya Savunma Bakanlığı Wagner birliklerinin elinde bulunan ağır silahların düzenli ordu birliklerine devredileceğini açıklandı.





Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu anda ağır zırhlı askeri araçların transferi için hazırlıklar yapılıyor. Tanklar da dahil olmak üzere Wagner’in tüm ağır askeri teçhizatı Rus Silahlı Kuvvetlerinin aktif birimlerine gönderilecek.





Prigojin’in uçağı Minsk’e indi





Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin’e ait olduğu iddia edilen bir özel jet, Belarus’un başkenti Minsk’e indi.





RA-02795 kuyruk numaralı Embraer Legacy 600 tipi özel jet, Rostov-on-Don'dan havalandı ve Minsk yakınlarındaki Machulishchi askeri havaalanına indi.





Bu bilgi, muhaliflerin kurduğu ve Belarus’taki askeri faaliyetleri izleyen Belarus Gayun tarafından bildirildi.





Ayrıca RA-02795 sicil numaralı uçağın uçuşu da Flightradar24 internet sitesinden görülebiliyor.





Ancak tüm bu iddialara rağmen özel jetin içinde kim yada kimlerin olduğu bilinmiyor. Söz konusu uçağın tam olarak kime ait olduğu da kesin olarak bilinmiyor. Ancak RA-02795 kuyruk numaralı uçak, Yevgeny Prigojin ile bağlantıları nedeniyle 2019'dan beri ABD yaptırımları altında. Bu uçağın şahsen Prigojin ve aile üyeleri tarafından kullanıldığı Novaya Gazeta tarafından haber edilmişti.