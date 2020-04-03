Karantinadaki Boris Johnson’dan endişelendiren görüntü!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantinada 7 gününü doldurdu. Başbakanlık Sözcüsü hastalık belirtilerinin hafif devam etmesine rağmen halen Johnson'ı etkilemeye devam ettiğini açıklamıştı. Bugün de ateşinin düşmemesi halinde İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın gönüllü izolasyonu uzayacak.
Boris Johnson, devam eden süreçte hastalığa kendisi de yakalanmıştı. Kendisini karantinaya alan Johnson’ın o süreçten bu yana ilk görüntüsü ortaya çıktı.
Başbakanlık konutunda kapıya çıkan Johnson, sağlık çalışanlarını alkışlama akımına destek verdi. Bir süre alkış tuttuktan sonra teşekkür eden Johnson ardından içeriye döndü.
İngiliz medyası Johnson’ın durumuna dikkat çekerken, Başbakan’ın iyi olduğunu söylemesine rağmen hasta ve zayıf göründüğünü öne sürdü.
Johnson, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Corona virüsüyle savaşta yaptığınız her şey için NHS’ye ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Gerçekten bir ilham kaynağısınız” ifadelerini kullandı.
İngiliz Hemşire Çalıştığı Hastane’de Corona Virüsü Nedeniyle Hayatını Kaybetti
İngiltere'de 36 yaşındaki Areema Nasreen isimli bir hemşire, Corona virüsü rahatsızlığı tedavisi gören hastaların bulunduğu çalıştığı hastanede, gösterdiği belirtiler nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen durumu kötüleşen üç çocuk annesi hemşire, bugün hayatını kaybetti. İngiltere'de sağlık personelleri uzun süredir salgına müdahale esnasında gerekli tıbbi malzemelerin ihmalinden şikayet ediyorlar.
Öte yandan İngiltere’nin ilk uzman Corona virüsü salgını hastanesi bugün video konferans yoluyla, kendisi de bir süre önce salgını atlatan Prens Charles tarafından açıldı. 100 bin metrekarelik fuar alanına, 2 haftadan daha kısa bir sürede kurulan hastanede, şimdilik 500, tamamlanınca 4000 hastaya aynı anda bakılabilecek. 16 bin sağlık çalışanının hizmet vermesi planlanan hastaneyi büyük ölçüde, İngiliz Ordusu’nun Afganistan, Balkanlar ve Umman’da sahra hastaneleri kuran sıhhiye birlikleri kurdu. Bu hastane Londra ve yakın merkezlerden gelecek hafif semptomlar gösteren vakalarının tedavisini üstlenecek. Ağır vakaların tedavisi İngiltere’nin yerleşik hastanelerinde devam edecek.