Karantinadaki Boris Johnson’dan endişelendiren görüntü!

İngiliz Hemşire Çalıştığı Hastane’de Corona Virüsü Nedeniyle Hayatını Kaybetti





İngiltere'de 36 yaşındaki Areema Nasreen isimli bir hemşire, Corona virüsü rahatsızlığı tedavisi gören hastaların bulunduğu çalıştığı hastanede, gösterdiği belirtiler nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Solunum cihazına bağlı olmasına rağmen durumu kötüleşen üç çocuk annesi hemşire, bugün hayatını kaybetti. İngiltere'de sağlık personelleri uzun süredir salgına müdahale esnasında gerekli tıbbi malzemelerin ihmalinden şikayet ediyorlar.





Öte yandan İngiltere’nin ilk uzman Corona virüsü salgını hastanesi bugün video konferans yoluyla, kendisi de bir süre önce salgını atlatan Prens Charles tarafından açıldı. 100 bin metrekarelik fuar alanına, 2 haftadan daha kısa bir sürede kurulan hastanede, şimdilik 500, tamamlanınca 4000 hastaya aynı anda bakılabilecek. 16 bin sağlık çalışanının hizmet vermesi planlanan hastaneyi büyük ölçüde, İngiliz Ordusu’nun Afganistan, Balkanlar ve Umman’da sahra hastaneleri kuran sıhhiye birlikleri kurdu. Bu hastane Londra ve yakın merkezlerden gelecek hafif semptomlar gösteren vakalarının tedavisini üstlenecek. Ağır vakaların tedavisi İngiltere’nin yerleşik hastanelerinde devam edecek.