Karatay 'en sağlıklı besin, kaşık kaşık tüketin' diyerek açıkladı

Beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle dikkatleri üzerine çeken Canan Karatay, son olarak kaşık kaşık çörek otu yağının tüketilmesini önerdi. Karatay, tüketmeyenlerin evinden ilaç eksik olmayacağını vurguladı.







Çörek otu yağı, çörek otu (Nigella sativa) adı verilen bitkiden elde edilen doğal bir yağ türüdür. Çörek otu, Orta Doğu ve Güney Asya'da yaygın olarak yetiştirilen bir bitki olup, siyah taneleri kullanılır. Bu taneler soğuk presleme veya buhar distilasyonu yöntemleriyle çörek otu yağına dönüştürülür.





Cumhuriyet'tin haberine göre çörek otu yağı, aromatik bir kokusu ve yoğun bir tadı olan, genellikle sarımsakla karşılaştırılan bir tat taşır. Geleneksel olarak çeşitli sağlık yararlarına sahip olduğuna inanılır ve alternatif tıp alanında kullanılır. Çörek otu yağının içeriği, yağ asitleri, uçucu yağlar ve antioksidanlar gibi bileşenler içerir.





Çörek otu yağı, sağlığa bir dizi potansiyel fayda sunan doğal bir üründür. İşte çörek otu yağının bazı faydaları:





Antioksidan Etki: Çörek otu yağı, antioksidan bileşikler içerir ve vücudu serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı korur. Bu, kanser riskini azaltmada ve yaşlanma sürecini yavaşlatmada yardımcı olabilir. İltihap Karşıtı: Çörek otu yağı, iltihapla savaşan ve iltihaplı hastalıkların belirtilerini hafifleten özelliklere sahiptir.





Bu nedenle romatoid artrit, astım ve alerji gibi iltihapla ilişkili durumları hafifletebilir. Bağışıklık Sistemi Desteği: Çörek otu yağı, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Vücudu hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirebilir.





Sindirim Sağlığı: Çörek otu yağı, sindirim sistemi sağlığını desteklemek için kullanılır. Özellikle mide rahatsızlıklarının hafifletilmesine ve hazımsızlık sorunlarının giderilmesine yardımcı olabilir. Cilt Bakımı: Çörek otu yağı cilt için faydalıdır. Ciltteki sivilce, akne, egzama ve sedef gibi cilt sorunlarının tedavisine yardımcı olabilir. Ayrıca ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltabilir ve cilde nem sağlayabilir.





Saç Bakımı: Çörek otu yağı saç sağlığı için kullanılır. Saç dökülmesini azaltabilir, saçı güçlendirebilir ve saç derisindeki problemleri gidermeye yardımcı olabilir.





Kan Şekerini Dengeleme: Çörek otu yağı, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir ve diyabet yönetimine katkıda bulunabilir.





Kolesterol Kontrolü: Araştırmalar, çörek otu yağının kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermektedir, bu da kalp sağlığına olumlu etkiler sağlar.





KULLANMADAN ÖNCE DANIŞIN

Çörek otu yağı kullanmadan önce bir uzmana veya sağlık profesyoneline danışmak önemlidir, çünkü herkesin vücut yapısı farklıdır ve yan etkiler veya etkileşimler olabilir.







Ayrıca, çörek otu yağını aşırı miktarda tüketmekten kaçınılmalıdır, çünkü yüksek dozlar yan etkilere neden olabilir.