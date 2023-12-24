Ortak bildiriye imza atmayan CHP'den özel bildiri

TBMM CHP Grup Başkanlığı, son 2 günde 12 askerin terör saldırılarında şehit düşmesi sonrası bir bildiri yayımladı.







CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri Burcu Köksal, Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın imzasının yer aldığı bildiriyi Özel, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:





"TERÖRÜN HEDEFLERİNE ULAŞMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bunu yaparken de sorumluların arkasına dizilmeyeceğiz. Terörü kınamıyor lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."





"ULUSAL YAS İLAN EDİLMESİ BÜTÜN TOPLUMUN ORTAK TALEBİDİR"

TBMM CHP Grup Başkanlığı'nın yayımladığı bildiri şöyle:





"Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. 12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır.





Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste aynı bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır. Bu nedenle, bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz.





Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından 'Ulusal Yas' ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz.





Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun."