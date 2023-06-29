Karaya çıkarılan Denizaltının parçalarında insan kalıntıları bulundu

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titan denizaltısının enkazında insanlara ait olduğu düşünülen kalıntılar bulunduğunu açıkladı.

Sahil Güvenlik yetkilileri, enkazda denizaltının iniş takımının ve kuyruk kısmının da bulunduğunu söyledi.

Amerikalı tıp uzmanları kalıntıların resmi analizini yapacak.

Açıklamada, kalıntıların Kanada’nın St. John’s kenti kıyılarından yaklaşık 700 kilometre açıktaki bölgeden ‘dikkatli bir şekilde kurtarıldığı’ belirtildi.





Enkaz arasında denizaltının iniş takımının ve arka kapağının bulunduğu açıklanırken, çıkarılan enkaz parçalarının kazanın nedeninin belirlenmesi için yürütülen soruşturmaya ışık tutacağı kaydedildi.





Henüz tamamına ulaşılmayan enkazın, daha sonra nereye götürüleceğiyse henüz açıklanmadı.









Atlantik Okyanusu’ndaki Titanik gemisinin enkazına 18 Haziran’da turistik gezi düzenleyen OceanGate isimli şirkete ait Titan denizaltısı patlayarak batmış ve beş kişi yaşamını yitirmişti.





Titan’a ait enkazın ilk parçaları, Kanada’nın St. John’s limanında toplanmaya başlanmış, vinçlerle gemiden indirilen parçaların plastik koruyucu kaplamalarla muhafaza altına alındığı görülmüştü.