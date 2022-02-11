Karısını döven hakim bile mahkeme kararına uymadı

Hakkında dava açıldı ama...





Hakim mahkeme kararına uymadı





HSK'ya şikayet edildi





Hakim hakkında zorlama hapis verilebilir mi?





"Bir şey olmasından endişeliyiz"





DW'den Alican Uludağ'ıngöre, Son yıllarda artan kadına yönelik şiddet olaylarında fail bu kez bir hakim oldu. İzmir'de görev yapan hakim Hacım Çifçi hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle beş kez tedbir kararı verildi. Bu kararlara rağmen rağmen şiddet olaylarının sürmesini gerekçe gösteren Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi, hakimin evden uzaklaştırılmasına, evin eşe tahsis edilmesine ve silahını polise teslim etmesine hükmetti. Ancak Hakim Çiftçi, mahkeme kararına rağmen evi boşaltmadı, silahını da polise vermedi.DW Türkçe'nin ulaştığı dava dosyasına göre, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği yapan kıdemli hakim Hacım Çiftçi, 24 yıldır evli olduğu öğretmen eşi Esin Çiftçi'ye evlilik süresi boyunca şiddet uygulamakla suçlandı. Esin Çiftçi, 2020 yılında benzer bir şiddet olayı üzerine eşine boşanma davası açtı. Ancak araya aile büyüklerinin girmesiyle çift yeniden barıştırıldı.21 Eylül 2021 tarihinden itibaren ise yedi ayrı şiddet olayı polise yansıdı. Kasım ayında hakim Çifti'nin eşine vurduğu ve hakaret ettiği, buna engel olan kızını da darp ettiği iddia edildi. Bu nedenle Çiftçi hakkında İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tehdit, hakaret ve mala zarar verme suçlarından dava açıldı.Bu süreçte aile mahkemesine başvuran Esin Çiftçi, hakim eşi hakkında eşine şiddet uygulamaması yönünde beş ayrı tedbir kararı aldırdı. Ancak her tedbir kararına rağmen, eşinin şiddeti devam etti.Son olay 17 Ocak'ta yaşandı. Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi, başvuru üzerine bu kez Hakim Hacım Çiftçi'nin ortak kullanılan konuttan uzaklaştırılmasına ve evin Esin Çiftçi'ye ve üç çocuğuna tahsis edilmesine karar verdi. Ayrıca hakimin, eşinin bulunduğu eve ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmedildi. Hakimin, silahını da polise teslim etmesi kararlaştırıldı.Mahkeme, hakimi bu tedbire uymaması halinde hakkında "zorlama hapis" uygulanacağı konusunda da uyardı.Esin Çiftçi, kararın uygulanması için polislerle birlikte tapusu üzerinde olan evine girmek istedi. İddiaya göre, hakim Hacım Çiftçi eşini eve sokmadığı gibi silahını da polislere teslim etmedi ve polislere fiziki saldırıda bulundu.Diğer yandan Hakim Çiftçi, Karşıyaka 1. Aile Mahkemesi'ne giderek, hakkında tedbir kararı veren hakimle de tartıştı. Kalem personeli bu nedenle polis çağırmak zorunda kaldı.Esin Çiftçi'nin avukatları, son çare olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu'na başvurdu. 26 Ocak'ta yapılan başvuruda, Hacım Çiftçi hakkında disiplin soruşturması başlatılması ve görevden uzaklaştırılarak İzmir dışına atanması istendi.Hakimin silahını teslim etmemesi nedeniyle eşine ve çocuklarının canına kast etme tehlikesi olduğuna işaret edildi. HSK, başvuru üzerine bugün hâkim Çiftçi'yi görevden alarak İzmir dışında bir kente atadı.Avukat Murat Aydın, kararın uygulanması konusunda yasal boşluk olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Maalesef alınan bütün tedbir kararlarına rağmen, hukuken hiçbir problem olmamasına karşın bu kararların uygulanamadığı bir süreçle karşı karşıyayız. Temel sorun şu: Bir yargı mensubu mahkeme kararını uygulamazsa bu karar ona zorla uygulatılabilir mi? Yani polis, bu hakim kolundan tutup evinden çıkarabilir mi? Soru bu. 6284 sayılı Kanun'da, kararları yerine getirmeme halinde zorlama hapsi var. Üç günden 3 aya kadar. Henüz mahkeme zorlama hapsi kararı vermedi. Anladığım kadarıyla mahkeme de hakimlerin kişisel suçlarından dolayı HSK Kanunu'na yer alan özel yargılama usüllerinin bu durumlarda uygulanıp uygulanmayacağına dair bir terüddüt yaşıyor."Avukat Aydın, hakimin halen kararı uygulayarak silahını teslim etmediğini, evi boşaltmadığını belirterek, kaygısını şöyle dile getirdi:"Hakikaten hukuken bu kadar haklı olup, bu kadar doğru ve yerinde kararlara sahip olmamıza rağmen bir taraf vekili olarak hiçbir şey yapamamız olmanın bir çaresizliği içindeyim. 6284 sayılı Kanun'un bu kadar net hükümlerine rağmen, haklılığmızı bu kadar net tespit eden mahkeme kararlarına rağmen hiçbir şey yapamıyor olmak çok üzücü. Bir hafta kadar önce yine hiç değilse kişisel eşyalarını alabilmek için müvekkilimiz evine gitti, yine aynı şeyle karşılaştı. Küçük çocuğunu okul sevisinden indirip zorla götürmek gibi eylemleri oldu kocanın. Doğrusunu isterseniz bir şey olmasından endişeliyiz."