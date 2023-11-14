Karpuz nasıl siyasi bir sembol haline geldi?

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Başta Almanya olmak üzere Filistin Halkına destek ve savaşı protesto gösterilerin simgesi olarak karpuz resimleri öne çıkıyor

Zamanla protestoların simgesi haline gelen karpuzun görselleri ve emojileri sosyal medyada da yayılıyor.

Ama Karpuzun Filistin'le alakası ne ? Bölgede karpuz yetişiyor, Filistinliler de seviyor Ama anlamı daha farklı

Şimdiler de Karpuz mutfaktan ziyade daha politik anlamlar taşıyor.

Karpuzun renkleri (kırmızı, et kısmı yeşil-beyaz kabuk ve siyah tohumlar) Filistin bayrağının da renkleri





BAYRAK YERINE DİLİMLENMİŞ KARPUZ





1967 yılında Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinde hükümet işgal altındaki bölgelerde Filistin bayrağının kullanılmasını yasaklamış. Ayrıca posterlerde ve eski fotoğraflarda da bayrak görünmesine de izin vermemiş

İşgal altında yaşayan Filistinliler o zamanlar bu yasağı aşmak için kesilmiş karpuz taşımışlar veya çok sevdikleri Bayraklarıyla aynı rengi taşıyan meyvenin resimlerini kullanmışlar

Karpuz giderek sanatta da da dayanışma ve protestonun sembolü olarak giderek daha fazla kullanılmaya başlanmış





İsrail, Oslo barış sürecinin bir parçası olarak bayrak yasağını kaldırsa da dı Karpuz sembolü kaldı ve yayıldı

Posterlerde, sanat eserlerinde, grafitilerde, tişörtlerde ve onlarca yıl sonra da sosyal medyada hala kullanılıyor



