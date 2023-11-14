Samanyolu Haber /Gündem / Karpuz nasıl siyasi bir sembol haline geldi? /14 Kasım 2023 11:59

Karpuz nasıl siyasi bir sembol haline geldi?

Avrupa'da bir çok şehirde yapılan Filistin Halkına destek gösterilerinde 'Karpuz Resiimleri' dikkat çekiyor. Peki Karpuz nasıl protestoların simgesi haline geldi. İşte ilginç hikayesi

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Başta Almanya olmak üzere Filistin Halkına destek ve savaşı protesto gösterilerin simgesi olarak karpuz resimleri öne çıkıyor 
Zamanla  protestoların simgesi haline gelen karpuzun görselleri ve emojileri sosyal medyada da yayılıyor.
Ama Karpuzun  Filistin'le alakası ne ? Bölgede karpuz yetişiyor, Filistinliler de seviyor Ama anlamı daha farklı 
Şimdiler de Karpuz mutfaktan ziyade  daha politik anlamlar taşıyor.  
 Karpuzun renkleri  (kırmızı, et kısmı  yeşil-beyaz kabuk ve siyah tohumlar) Filistin bayrağının da renkleri 

BAYRAK YERINE DİLİMLENMİŞ KARPUZ

1967 yılında  Altı Gün Savaşı'ndan sonra İsrail,  Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinde hükümet işgal altındaki bölgelerde Filistin bayrağının kullanılmasını yasaklamış.  Ayrıca posterlerde ve eski fotoğraflarda da bayrak  görünmesine de izin vermemiş 
İşgal altında yaşayan Filistinliler o zamanlar bu yasağı aşmak için kesilmiş karpuz taşımışlar veya çok sevdikleri Bayraklarıyla aynı rengi taşıyan meyvenin resimlerini kullanmışlar 
Karpuz giderek sanatta da da dayanışma ve protestonun sembolü olarak giderek daha fazla kullanılmaya başlanmış 

İsrail,  Oslo barış sürecinin bir parçası olarak bayrak yasağını kaldırsa da dı Karpuz sembolü kaldı ve yayıldı 
Posterlerde, sanat eserlerinde, grafitilerde, tişörtlerde ve onlarca yıl sonra da sosyal medyada hala kullanılıyor 

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