Samanyolu Haber /Gündem / Kastamonu'da sel alarmı: O dere yine taştı /05 Haziran 2023 08:40

Kastamonu'da sel alarmı: O dere yine taştı

Kastamonu'nun Bozkurt ve İnebolu ilçesinde gece boyu süren kuvvetli yağış nedeniyle dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı, 2 sene önce Bozkurt'ta Ezine Deresi'nin yükselmesiyle yaşanan felakette çok sayıda kişi ölmüştü. İnebolu ilçesinde ise şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil edildi.

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2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 65 kişi yaşamını yitirmiş, 8 kişi kaybolmuştu. Dün gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi’nde taşmalar meydana geldi.

İnebolu’da ise Söke Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.

İNEBOLU’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

İnebolu Çayı’nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

“TEHLİKE GEÇENE KADAR DİKKATLİ OLUN”

Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı’ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, “Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü’nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz.” dedi.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, “Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız.” diye konuştu.
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