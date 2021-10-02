Katar'da seçim heyecanı! Oy verme işlemi başladı

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.
Katar'daki 30 Seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.
Al Sani, ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören bir seçim yasası kararnamesi yayınlamıştı.
Katarlılar ilk defa sandığa gidiyor
Sandıklar, 2 Ekim günü 18.00'e kadar seçmene açık olacak. Oyların nisbi çoğunluğunu elde eden aday kazanacak.
İki veya daha fazla aday arasında eşitlik olması durumunda, komite başkanı aralarında kura çekecek ve kurayı kazanan koltuğu da kazanacak.
Katar'da Şura Meclisi'nin tarihi 1972 yılına kadar uzanıyor. Meclis, 19 Nisan 1972'de ülkedeki temel yapıları düzenleyen değişiklerle oluşturuldu.
Katar'da yasama organı olarak görev yapan Şura Meclisi, Bakanlar Kurulu tarafından yönlendirilen kanun tasarılarını, siyasi ve ekonomik genel politikayı, ülke bütçesini ve bu meselelere dair tavsiyeleri tartışıyor.
Eski yapıya göre 45 kişilik Meclis'in tümünü Katar Emiri atıyordu.
Yeni düzenlemeyle Katar'ın Şura Meclisi'nde yer alacak milletvekillerinin 30'unu Katar halkı seçerken geriye kalan 15 üyeyi ise Katar Emiri atayacak.