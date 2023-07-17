Kaybolan Rus Generaller

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya'nın Ukrayna’da yürüttüğü askeri birliklerden Zaporijya'daki birimi komuta eden Tümgeneral Ivan Popov'un, askerlere verilen mühimmatın yetersiz olduğu gerekçesiyle şikayette bulunmasının ardından görevinden alındığı ve sonrasında ortadan kaybolduğu iddiasına Kremlin’den bir açıklama geldi.







Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Güney Askeri Bölge 58. Ordusu komutanı Tümgeneral Ivan Popov'un (takma adı - Spartak) istifasıyla ilgili bu konunun Kremlin’in gündeminde olmadığını söyledi.





Peskov, bu konunun Savunma Bakanlığı ve ordunun görev alanına girdiğini belirterek, gazetecilerin bu konuda Rusya Savunma Bakanlığı ile temasa geçmelerini önerdi.

Kremlin sözcüsü Cuma günü düzenlediği brifingde, "Yorum yapmıyoruz. Sonuçta, ordudan, Savunma Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Bu nedenle, yorum için onlarla iletişime geçmenizi öneririz” Dedi.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Popov'un açıklamalarından haberi olup olmadığı sorusuna ise Peskov, "Bunun gündemimizde olduğuna inanmıyoruz" yanıtını verdi.





Zaporijya'daki 58. Birleşik Silahlar Ordusu'nun komutanı Tümgeneral Ivan Popov'un ses kaydını eski bir asker olan DUMA milletvekili Andrey Gurulyov yayınladı. Popov ses kaydında, Rus askerlerin, ordunun komuta kademesi tarafından sırtından bıçaklandığını ileri sürüyor.





Çeçenistan ve Gürcistan'da da savaşan "Spartaküs" lakaplı komutan, Rus askerlerinin, cepheye yeterli silah gönderilmediği için öldüğünü iddia ediyor. Orduda yaşanan mühimmat ve diğer sorunlar Rus ordusunun üst kademesine iletilmediğini, Ukrayna'nın topçu saldırılarını püskürtmek için karşı batarya sistemleri ve askeri istihbarat eksikliği yaşandığını, askerlerin düşman topçusundan kaynaklanan toplu ölüm ve yaralanmalarıyla ilgili sorunları da gündeme getirdiği, ayrıca tonlarca başka sorunu dile getirdiği ve tüm bunları en üst düzeyde açık yüreklilikle, son derece sert bir şekilde ifade ettiğini söylüyor ve ‘ya susup korkak olmak ya da olduğu gibi söylemek gerekiyordu. Sizin adınıza, ölen silah arkadaşlarım adına yalan söylemeye hakkım yoktu, bu yüzden mevcut tüm sorunları özetledim’ ifadelerini kullanıyor.





Ses kaydında, şikayetinin ardından ordunun üst kademesinin kendisinden rahatsızlık duyduğunu öne süren Popov, "Bu nedenle üst düzey kademe beni tehlikeli olarak gördü ve Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir talimat çıkararak beni görevimden aldılar." dedi.









Popov görevden alınması talebinin, vatana ihanetle suçladığı üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından da onaylandığını belirtti.





Popov, "Ukrayna ordusu cephede saflarımızı aşamadı, ancak kıdemli komutanımız bizi arkamızdan vurdu ve en zor ve yoğun anda ordunun kafasını acımasızca kesti." ifadesini kullandı. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin komutanı Sergey Surovikin'den de 24 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, Popov'un istifası hakkında resmi olarak henüz her hangi bir yorum yapmadı.