Samanyolu Haber /Medya / Kendi çalıştığı kanalda soruyu beğenmedi, stüdyoyu terk etti /03 Aralık 2019 10:20

Kendi çalıştığı kanalda soruyu beğenmedi, stüdyoyu terk etti

Gazeteci Fatih Altaylı, HaberTürk'te katıldığı programda kendisine sorulan Emre Belözoğlu sorusuna sinirlenince stüdyoyu terk etti.

Soruya sinirlendi stüdyoyu terk etti

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu’nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Serkan Reçber’in de yorumlarıyla katıldığı, aynı zamanda kendisinin de program yaptığı Habertürk TV’de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken stüdyoda tartışma yaşandı.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Trabzonspor Galatasaray mücadelesinden sarı kırmızılı futbolcu Ömer Bayram’ın rakibine yaptığı hareket ile ilgili Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti.

Altaylı’nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu’nun ”Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?” şeklindeki soru yöneltince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum" şeklinde tepki verdi ve stüdyoyu terk etti.

Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.
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