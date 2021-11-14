Samanyolu Haber /Spor / Kenyalı futbolseverler Türk teknik adam için kampanya başlattı /14 Kasım 2021 21:28

Kenyalı futbolseverler Türk teknik adam için kampanya başlattı

Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, futbol federasyonunda yaşananların üzerine takımın başındaki son maçına çıkmak üzere. Kenyalı futbolseverler ise deneyimli çalıştırıcının görevinde kalması adına ortak kampanya başlattı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Uganda maçının hemen öncesinde spor bakanlığının federasyona kayyum ataması ve en son cuma günü federasyon başkanının gözaltına alınmasının ardından gözler Teknik Direktör Engin Fırat'a çevrilmişti.

Türk hoca ve ekibi, grupta oynadığı dört maçta kalesinde gol görmeyen ve dünya kupasında yoluna devam edebilmek için maçı kazanmak zorunda olan Uganda karşısında üstün bir oyunla 89. dakikaya kadar maçı 1-0 önde götürmesine rağmen, bu dakikada kalecinin büyük hatasıyla maçtan beraberlikle ayrılmıştı. Pazartesi günü grubun son maçında evinde Ruanda'yı ağırlayacak olan Kenya'da şu anki gündem ise Engin Fırat'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağı.

Gelen haberler, deneyimli teknik adamın federasyonda yaşananlar nedeniyle sözleşme yenilemeyeceği yönünde olsa da taraftarlar sosyal medya gruplarında Engin Fırat'ın mutlaka ikna edilmesi gerektiği görüşünde birleşerek, uzun vadeli bir sözleşme yapılması için kampanya başlattı.

Kısa süre içinde hem oyuncu grubunun hem de Kenya halkının saygısını kazanan Türk teknik direktörün, Ruanda maçının ardından bir basın toplantısıyla kararını açıklaması bekleniyor.

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