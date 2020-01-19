KHK çıkışı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Edirne 6'ncı Olağan Kongresi'nde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) faciasının devam ettiğini söyledi.





KHK'ların fiilen yürürlükte olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Eskisi gibi sık çıkmasa bile hâlâ birçok hak KHK ile insanların elinden alınıyor. On binler değil, yüz binlerce insan var." dedi.





Karamollaoğlu, söz konusu problemleri gündemi getirdikleri zaman Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti ve hükümet yandaşlarının hakaretlerine maruz kaldıklarını aktardı.





KENDİ KAFALARINA TAŞ DÜŞENE KADAR BİZİ HAİNLİKLE SUÇLAYANLAR...





"Bir eli yağda, bir eli balda olanların da bunu görmesi mümkün değil. Kim bunlar? Yetkili makamda oturanlar. Hükümetin kendisi ve yandaşları." diyen Karamollaoğlu, "Bunun için de biz bu problemleri gündeme getirdiğimiz zaman hayret ediyorlar. Bizi hainlik ile bile itham edebiliyorlar. Ne zamana kadar? Kendi kafalarına bir taş düşene kadar." dedi.







Karamollaoğlu'nun şöyle devam etti: "Üç buçuk sene geçmiş. Hala bu kararnameler ile insanlar görevlerinden alınabiliyor, uzaklaştırılabiliyor, tutuklanabiliyor, mahkum edilebiliyor. Bizim böyle bir ortamda ülkemizde huzurun, saadetin, barışın olduğunu söyleme imkanımız var mı? Ben bunu göremiyorum."





Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, AKP'nin KHK zulmünün devam ettiğini söyledi.





KARAMOLLAOĞLU: KENDİ BAŞINA GELİNCE "VAY CANINA BU DA OLMAZ Kİ" DİYOR





"Geçenlerde bir yerden selam geldi. Şaşırdım." ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, "Hak helalliği de istenmiş. Ne olmuş dedim? İki kişi, din görevlisi, görevden alınmış. Kendi başına bir sıkıntı geldiği zaman 'Vay canına bu da olmaz ki' diyor. Ama kendi başına bir sıkıntı gelene kadar da yapılan bütün haksızlıkları meşru görüyor, savunuyor." diye konuştu.