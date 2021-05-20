KHK’lı öğretmen Sümeyya Avcı adli kontrolle serbest bırakıldı

KHK ile ihraç edilen sınıf öğretmeni 4 çocuk annesi Sümeyya Avcı, sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle Antalya TEM Şubeden 4 sivil polis tarafından dün gözaltına alınmıştı.

Sümeyya Avcı, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandıktan sonra öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Avcı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Sümeyya Avcı’nın serbest bırakıldığını eşi Ergin Avcı, ‘‘ Çok şükür adlı kontrolle serbest bırakıldı. Bugünümüze şükür… @AvciSumeyya ‘’ sözleriyle Twitter’dan duyurdu.

15 Temmuz’dan sonra başlatılan cadı avında KHK ile ihraç edildikten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan 4 çocuk annesi Sümeyya Avcı, bir sokak röportajında “Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz” diyerek iktidarı eleştirdiği görüntülerle hafızalara kazınmıştı.





”KUL HAKKI YİYENLERİN MEMLEKETİNDE YAŞIYORUZ”





‘Kendine Muhabir’ YouTube kanalının Antalya’daki sokak röportajına katılan Sümeyya Avcı şu ifadeleri kullanmıştı:





“Kur’an okumayı bilmeyen seçmenin sırf Kur’an okuyor diye adamları seçtiği memlekette yaşıyoruz. Ben okurum burada çoğu okuyamaz. Öğretmenini ihraç ettiğimiz, doktorunu ihraç ettiğimiz, mühendisini ihraç ettiğimiz; bütün eğitimlisinin donanımlısının berat edip yurtdışına gittiği; edemeyenin de hapiste çürüdüğü bir memlekette yaşıyoruz.





Ben sosyal medyada konuşuyorum. Ben susmuyorum ve bana ceza veriyor. Bugünde susmuyorum 6 yıl 3 ay cezam var. Ben 44 yatacağım 4 çocuğum var benim. Bu kadar zalim bir ülkede yaşıyoruz biz. Bugün ‘Kelime-i Şehadet ne demek?’ diyen sorun. Bir tanesi açıklayamaz bu seçmenlerin. Hiçbiri Kur’an okumayı bilmiyor, hiçbiri dini diyaneti bilmiyor. Din kul hakkı yememektir öncelikle. Kul hakkı yiyenlerin memleketinde yaşıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.