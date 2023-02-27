Kılıçdaroğlu, Çakıcıya karşı: 'Herkesin safı netleşsin'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.





MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında duran ve 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarları hedef alan Alaattin Çakıcı'yı isim vermeden hedef alan Kılıçdaroğlu "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" ifadelerini kullandı.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermede Alaattin Çakıcı'ya seslendi. Çakıcı'nın 'tehdit mektubu'nu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Hepinizle hesabımız var" diyerek şunları kaydetti:

