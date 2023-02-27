Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Çakıcıya karşı: 'Herkesin safı netleşsin' /27 Şubat 2023 18:41

Kılıçdaroğlu, Çakıcıya karşı: 'Herkesin safı netleşsin'

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında duran ve 'hükümet istifa' sloganı atan taraftarları hedef alan Alaattin Çakıcı'yı isim vermeden hedef alan Kılıçdaroğlu "Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?" ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla isim vermede Alaattin Çakıcı'ya seslendi. Çakıcı'nın 'tehdit mektubu'nu hatırlatan Kılıçdaroğlu "Hepinizle hesabımız var" diyerek şunları kaydetti:

"Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?

Beşli Çeteler, mafyalar, çantacılar, rantçılar… İnanın hiç fark etmez, hiç! Hepinizle hesabımız var. Şimdi oturun bana tehdit mektupları yazın. Herkes olması gerektiği yere gidecek, bu da benim sözüm olsun."

Türk milletini, gençlerimizi hiçbir illegal oluşumun tehdit etmesine izin vermeyiz. Herkesin safı netleşsin. Depremde canla başla mücadele eden gençlerden mi yanasınız, yoksa sosyal medyadan tehdit mesajları yayınlayanlardan mı?

NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmalarında tribünlerden gelen “Hükümet istifa” seslerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yakınlığıyla bilinen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan tehdit gelmişti.

Çakıcı, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son yüzyılın en büyük doğal afeti ülkemizde yaşanmıştır. Sayın devlet başkanımız, devletimizin tüm birimlerini, milletimizle birlikte genel başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ devlet ve millet ile el ele anında müdahale edilmiştir. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet dilerim. Yaralılara olan vatandaşlarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ederken rabbimin rahman olan ismiyle rahmeti üzerlerine olsun birlik ve beraberlik olması gerekirken her zamanki provokatörlük yapan muhalefet depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin üzerinden hükümete zarar vermek için yine bölücülük yapmışlardır.

Fenerbahçe tribününde başlayan dozunu arttıran bir gün sonra Beşiktaş- Antalyaspor maçında Antalyaspor tribününde devam ihanetlerini devam ettirmişlerdir. Beşiktaş Çarşı grubu bu duruma müdahale etmiştir. Kulüp başkanlarının bu ihanete ortak olmadıkları inancındayım. Bu ihaneti organize eden kim ise bu ihanetlerde kim aktif görev almış ise Allah'ın laneti üzerlerine olsun devlet ve milletine bağlı olanlar bu ihaneti asla unutmayacaklar."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

İstanbullulara Tayyip kapanı!

İstanbullulara Tayyip kapanı!

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Malatya'daki binalar saniyeler içinde işte böyle yerle bir oldu

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Kızılaysadece çadır değil gıda da satmış

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Deprem Sonrası Diyarbakır’dan İlginç Görüntü

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu

Vatandaşın polise söyledikleri gündem oldu

CHP'den dikkat çeken video

CHP'den dikkat çeken video

Kızılay'ın içi nasıl boşaltıldı

Kızılay'ın içi nasıl boşaltıldı

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Hataylı depremzededen ilginç tespit

Şenol Güneş'ten Bahçeli'ye cevap

Şenol Güneş'ten Bahçeli'ye cevap

Kızılay'ı protesto eylemi de engellendi

Kızılay'ı protesto eylemi de engellendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:43:10