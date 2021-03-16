Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı'nı 'Andımız' ile vurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında gündemi yasaklanan Öğrenci Andı'ydı. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye seslenerek; "Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıkıp açıklasın. Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de etmesi lazım. Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı. Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı değil, Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır." ifadelerini kullandı.





"ERDOĞAN, ANDIMIZIN HANGİ CÜMLESİNDEN RAHATSIZ, AÇIKLASIN"







Öğrenci Andı'nın AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile kaldırıldığını hatırlatan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu.





"Erdoğan 2013 yılında bölücü terör örgütü ile masaya oturdu. Onların şartı Andımız'ı kaldıracaksınız. MEB, Erdoğan'ın talimatı ile Andımız'ı kaldırdı. Türk Eğitim Sen, Danıştay'a dava açtı, yönetmelik değişikliğinin iptalini istedi. Danıştay, MEB'in kararı doğru değil, değişikliği onaylamıyorum dedi. Andımız'ın okunması gerekiyordu.





Bunun üzerine bana soruldu, açıklamamda şöyle demişim; Eskiden beri okunuyor Andımız. Erdoğan'ın Danıştay hakimlerini azarlayarak meydan okuması insanın ağrına gidiyor. Hakim çıkıp konuşamaz, kararları ile konuşur. Danıştay kararlarını vermiştir. Yerinde bir karardır, karara uyulması lazım, yani Andımız'ın okunması lazım. Danıştay Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın istediği şekilde karar çıkacaktır, bunu bir kenara yazın diyorum, 2018 yılında."





"BAHÇELİ'YE SESLENİYORUM"





Kılıçdaroğlu Danıştay'ın kararını "Pimi çekilmiş bomba" sözleriyle sert bir şekilde eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. "Andımız konusu, doğruluğu, sevgiyi, saygıyı çocuklara anlatıyor. Danıştay İdari Davalar Dairesi kararı verdikten sonra, ben daha önce şu çağrıyı yapmıştım, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızsın çık millete bunu anlat demiştim. Bunu söyledim, 2013'te, 2021'e geldik bu soruma cevap alamadım. Ben bütün kardeşlerime seslenmek istiyorum. Bahçeli'ye de seslenmek istiyorum. Sayın Erdoğan, Andımız'ın hangi cümlesinden rahatsızdır? Çıkıp açıklasın. Ben tahmin ettiğime göre Bahçeli'nin de etmesi lazım. Andımız'ı Cumhur İttifakı kaldırdı. Sayın Bahçeli, Erdoğan'ı değil, Danıştay'ı muhatap alıyorsa muhatap aldığı yer yanlıştır. Sen Erdoğan'ı değil, Danıştay'ı suçluyorsun. Andımız'ın okunmasını istiyorsan, açarsın Erdoğan'a telefon, bu ant okunmadan tekrar bir araya gelemeyiz dersin. Ben ülkemi, bayrağımı seviyorum, Andımız'ın okunmasını istiyorum dersin." dedi.







