Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: Gün birlik günü /06 Şubat 2023 17:55

Kılıçdaroğlu: Gün birlik günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'taki depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, afet koordinasyon çalışmalarıyla ilgili son durumu açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sabah 05.30'da bir telefonla uyandım. Daha sonra telefonlar arka arkaya geldi. Oturup bir çalışma yapamamız gerektiğini ifade ettik. Depremin yaşandığı her yer de bir genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Bir telefon hattı kurduk. Çok sayıda yardım talebi geliyor. AFAD'ın karşılamaması halinde belediye başkalarımız elinden gelen çabayı gösteriyor. Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu biliyoruz. Elbette Türkiye güçlü bir ülkedir, yaralarını saracakttır. Ama maalesef hayatını kaybeden çok sayıda vatandaşımız var. Size bazı rakamlar vermek isterim. 51 belediyemiz 707 araç gönderdi. 36347 personel deprem bölgesinde görevde. Gıda ve yardım malzemeleri gönderildi. 15 içme suyu TIR'ı, 21 gıda TIR'ı, 9 mobil mutfak TIR'ı, 42.500 battaniye, 15 bin koli hijyen malzemesi gönderildi.

"BUNLAR BUGÜN İÇİN HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL"
Depremi duyduktan sonra 11 valimizi aradım, durumu sordum. Olayın başlangıcı olduğu için ilk telefonlarımız 6-6.30 gibiydi. Ardından 11 ilin belediye başkanlarını aradım. Gün hepimizi ortak mücadele etme günümüzdür. Bir AKP Milletvekilimiz'in enkaz altında olduğu haberi geldi. Elitaş'ı aradım.

Az önce Malatya Gündüz Bakımevi'ndeki görüntü basına yansıdı. Hemen Veli Ağbaba'yı aradım, o insanları hemen otele yerleştirin dedim. Türkiye'nin seferber olması lazım. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Hepimizin başı sağolsun.

Gün birlik günü, beraber olma, sorunlara hakim olma ve sorunları da çözme konusunda da güçlü bir irade koyma günü aslında. Evet AFAD'dan randevu talebinde bulundum. Şu ana kadar bir dönüş olmadı. Nedenini gayet iyi biliyorum. Bunlar bugün için hiç önemli değil. Az önce de ifade ettim. Deprem bölgesine de en kısa sürede gideceğim."
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