Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan "muhalefetin adayı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap /19 Mayıs 2022 10:34

Kılıçdaroğlu'ndan "muhalefetin adayı ne zaman açıklanacak" sorusuna cevap

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklamalarda bulundu. 6'lı masadan çıkacağı belirtilen ortak adayla ilgili kendisine yöneltilen "ne zaman açıklanacağı" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Şu anda seçim sathı mailine girilmiş ve seçim kararı alınmış, açıklanmış değildir. Hükümetin seçimi ilan etmesi lazım. Bunun resmen kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız" ifadelerine yer verdi.

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Cumhuriyet'ten Orhan Bursalı'nın "6'lı masa kendi adayını ilan etmeyi Erdoğan'ın adaylık açıklamasına mı endeksledi" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Hayır, 6'lı masada öyle bir durum yok. Şu anda seçim sathı mailine girilmiş ve seçim kararı alınmış, açıklanmış değildir. Hükümetin seçimi ilan etmesi lazım. Dolayısıyla ortak adayı şimdiden açıklamanın da anlamı yok. Bunun resmen kamuoyuna deklare edilmesi gerekir. Biz de Millet İttifakı olarak oturup konuşur ve ortak adayı açıklarız" ifadelerini kullandı.


ADAYLIĞI KONUSUNDA ŞÜPHE Mİ VAR?

Kendi adaylığı konusunda da açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Sizin adaylığınız konusunda bir şüphe mi var?" sorusuna verdiği yanıtta, şunları kaydetti:

"Bu konu masada hiç görüşülmedi, sadece şu görüşüldü: Cumhurbaşkanlığı ile ilgili gazetecilerden çok soru geliyor, o zaman biz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirleyen bir paragraf yazalım diye konuştuk ve bunu yazıp ilan ettik.

"ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLARSA BİZ DE O ZAMAN AÇIKLARIZ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok fazla gündeme getirilmesi, aslında ekonomide yaşanan bunalımı toplumun gözünden kaçırma amacı taşıyor.Çünkü bu kadar ciddi konu varken, kim cumhurbaşkanı adayı olacak tartışmasını sürekli yaparsanız ve neden Cumhur İttifakı kendi adayını açıklamıyor diye sormazsanız, doğru olmaz.

Erdoğan ne zaman açıklarsa ve seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız. Ülkenin içinde bulunduğu feci tablo fazla tartışılsın istenmiyor. Bu nedenle adaylık tartıştırılıyor. Ayrıca konuyu, cumhurbaşkanı adayı kim olacak noktasına indirmeyi de doğru bulmuyorum, sorun o değil ki, tek adam rejiminin gitmesi temel sorun"
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