Kılıçdaroğlu'ndan seçime giderken dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK açıklamaları

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Elif Çakır, Ahmet Taşgetiren, Akif Beki ve Taha Akyol'un sorularını yanıtladı.







Beştepe'ye, sadece 15 Temmuz sonrasında gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, devlet kadrolarının liyakatli şekilde oluşturulması konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'la konuştuğunu aktardı.





Saray'da Erdoğan ve Binali Yılıdırım'a 15 Temmuz'un hemen ardından eleştiriler yönelttiğini anlatan Kılıçdaroğlu dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:





'ERDOĞAN'A KONUŞURKEN LİKAYATİ MAHVETTİNİZ DEDİM'



"Liyakatli bir bürokrasi oluşturacağız. Bakanı doğru brife edecek bürokratlar gerekli. Şöyle bir anım oldu: Malum saraya sadece bir sefer gittim, 16 Temmuz'du galiba. Bu konu konuşulurken Sayın Erdoğan'a, 'Siz devlette liyakat sistemini mahvettiniz' dedim. 'Devlette liyakat çok önemlidir. Bakanlar bir şey söyledikleri zaman bürokratların itirazlarını da dinlerler. Rahmetli Turgut Özal'la biz Başbakanlık Konutu'nda gecenin ilerleyen saatlerine kadar çoğu zaman bir araya geldik. Rahmetli Adnan Kahveci, derdi ki Sayın Başbakan'a çok itiraz etmeyin. Özal sustururdu, onları dinleyelim bakalım ne diyorlar diye' dedim. Bunu Erdoğan'a da anlattım, Binali Bey oradaydı, dedi ki 'Kararı siyasiler verir'. Dedim ki, 'Elbette kararı siyasi verir ama yanlış bir kararsa ve uygulanırsa bürokrata niye beni uyarmadınız deme hakkı olmaz artık. Çünkü bürokrat doğruyu söyler, siyasetçi karar verir'. O açıdan çatıyı kurarken bakanlardan çok daha önemli bürokratik kadrodur, çünkü devlet onlardır. Biz sokakta polisle karşılaştığımızda devlettir o, genel müdür devlettir ama bakan ayrı, siyasi bir kişidir."





'HAKKINDA YARGI KARARI OLMADAN İHRAÇ EDİLENLEN GÖREVİNE DÖNMELİ'

(Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerle ilgili soru üzerine) "Bir kişiyi suçluyorlar, görevine son veriyorlar, savcıya gidiyor, savcı diyor ki bunda bir şey yok. Ama görev iade etmiyorlar. Bir şey yoksa iade edeceksin. İkincisi savcıya gidiyor, dava açıyor beraat ediyor. Beraat ettikten sonra başlatmanız lazım, yine başlatmıyorlar. Ben bu pozisyonda olanların derhal görevlerine iade edilmesi gerektiğine inanan birisiyim. Bunu söylediğim zaman da, vay efendim siz F...'cüleri mi affediyorsunuz. Kardeşim adalet sadece benim için değil. Eğer adaleti savunuyorsanız, bu ülkenin mahkemeleri bunları suçsuz olarak kabul etmişse siz bunu tutamazsınız burada. Tazminat davası açsalar kazanırlar. Bir kişiyi bu kadar mağdur edemezsiniz."





"Devlet, kin ve öfkeyle yönetilmez. 16 Temmuz'da benim Meclis'te yaptığım konuşma vardır. Devletin kin ve öfkeyle hareket etmeyeceğini, asla işkence yapılmaması gerektiğini, devletin vakarını uygun bir yargılama yapılması gerektiğini orada söyledim. Yenikapı'da da söyledim. Çünkü böyle karmaşık bir süreçte o kadar çok ihbar mektubu gelir ki...





Ama gariban, Bank Asya'nın önünden geçen adamı içeri attılar. Harp Okulu öğrencilerini de söyledim. Cezalandıracaksanız, öğrenciyi alıp, otobüse bindirip götüren adamı cezalandıracaksınız."







'ASKERİN BOYNUNU KESECEĞİZ DEDİLER, SONRA KHK ÇIKARDILAR'

"Saray'a gittim, dedim ki, 'Bakın köprünün başında askerin boynunu bıçakla kestiler ve bunu gösterdiler. Ben bunların yargılanmasını istiyorum. Bu olmaz. Cezayı devlet verir'. 'Tamam' dediler. Ama sonra kanun hükmünde kararname çıkardılar, bunlar yargılanamaz dediler. Ben bunların hepsini biliyorum."