Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'Suriyeli' tepkisi: 'Bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeli göçmenler vardı. CHP lideri iktidarı grup toplantısındaki konuşmasında sert sözlerle eleştirdi.





Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:





AKP'NİN GÖÇMEN POLİTİKASI Suriyeli sığınmacılara değinmek istiyorum. Bir sabah, '24 saat içinde Emevi camine gideceğiz ve namaz kılacağız' diye açıklama yaptılar. Bu lafı ettiler, bir süre sonra baktılar ki 3 milyon Suriyeli Türkiye'ye gelmiş. Şu yönetim, devlet anlayışına bakar mısınız? Hedef koymuşlar 24 saatte gidecekler tam tersi 3 milyon 800 bin Suriyeli Türkiye'ye geliyor. Daha gelişmiş ülkelere gitmek istiyorlar. Avrupalılar bizimle masaya oturdular. 'Bunlar sizin topraklarınızda kalsın. Size biraz para verelim siz bunlara bakın' dediler. 'Dolar' deyince vazgeçtiler geri kabul anlaşmasını imzaladılar. 3 milyon 800 bin Suriyeli şu anda Türkiye'de hapiste. Bir yere gidemiyorlar. Gitseler Geri Kabul Anlaşması'na göre Türkiye'ye iade ediliyorlar. Dünyada hangi devlet böyle yönetilir? Biz neden 3 milyon 800 bin Suriyeliye bakmak zorundayız.

'50 milyar dolar Suriyelilere harcandı' dedi. Nasıl buharlaştı? Hangi Suriyelilere verildi? Nereye gitti bu para? 15 Mart 2022, 'Dün Irak'tan, Suriye'den Afganistan'dan gelmişlerdi bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Bu güzel ülkede ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'Biz seçimi kazandığımızda mültecileri göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz' diyor.

ERDOĞAN'A SURİYELİ TEPKİSİ: GERİ KABUL ANLAŞMASI'NI BAY KEMAL Mİ İMZALADI?

Dün bir açıklama yaptı. 'Tek başına bırakılmış olsak da...' diyor. Sen bıraktın. Geri Kabul Anlaşması'nı Bay Kemal mi imzaladı? 'Emevi camisinde namaz kılacağım' diyen Bay Kemal miydi? Sendin. İtiraz eden Bay Kemal'di. 'Suriyeli kardeşlerimizin dönüşü için elimizden geleni yapacağız' diyor. Nasıl bir omurga bu? Nasıl dönüyorsun 180 derece? Bu bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyoruz. Halkın nabzının en iyi tutan partinin CHP olduğunu gösteriyor.

Bahçeli de 180 derecelik bir çark etti. O da açıklama yapmış. 'Demografimizi, istikbalimizi düşünmek zorundayız' diye. Günaydın. Bunların tamamı bayrama gidecekler sonra gelecekler. Bunları getirecek kişi de Süleyman Soylu. O işten sorumlu olan, senin desteklediğin kişidir. Bizim sınırlarımızı yol geçen hanına dönüştüren odur. O kişinin mültecilerle falan bir ilgisi yok. Onun bütün vakti uyuşturucu baronlarıyla fotoğraf çektirmek. İçişleri Bakanı zaten yok hükmünde."





HASKOLOĞLU AÇIKLAMASI

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gece 23'de evinden alındı. Bunlar açıklama yapmışlardı. 'Gece baskınları olmayacaktır' diye. Bunlar yapamazlar. Bunlar demokrasiyi getiremezler. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakıdır.





Genç bir üniversite öğrencisi de önce tweet attı diye önce gözaltına alındı sonra hapse atıldı Alp Emeç. Sakın moralini bozma, bugün hapishanedesin ama yarın çocuklarına verdiğin demokrasi mücadelesini bu örnekle anlatacaksın. Moralini bozma, gözlerinden öpüyorum. Bu ülkenin bütün aydınlık insanları senin arkanda.





Turizmcilerimizin önünde engel olmasa Türkiye'yi turizm cennetine çevirebilirler. Yeter ki engel olmasın. Olağanüstü zengin bir coğrafyamız var ama gelen turist sayısı az. Bütün bunlara rağmen mücadele ediyorlar. 1.5 milyon insanımız turizm sektöründe çalışıyor. Bacasız sanayi dediğimiz bir alan aslında turizm. Demokrasinin, hoşgörünün olduğu yerde turizm canlanır. Bu iktidar dolara mecbur olduğu için turizme kapılarını açıyor. Hiç meraklanmayın, siz de bekleyin çünkü geliyor gelmekte olan. Asla unutmayın bunu.





"(Aksoy Araştırma'nın son anketi) Ak Parti seçmeni de bunalıma girmiş vaziyette! AKP seçmeni de MHP seçmenide gidişin ne kadar kötü olduğunu mutfağı ne kadar vurduğunu gayet açık ve net bir şekilde ortaya koymuş durumdalar.





KILIÇDAROĞLU'NDAN EMEKLİ İKRAMİYESİNE TEPKİ

Ekonomik kriz devam ediyor. Vatandaşın gündemi mutfak ve ekonomi. Aksoy Araştırma'nın dün bir araştırması vardı. Seçmenin yüzde 48'i çok kötü etkilemektedir diyor. Yüzde 36.6'sı kötü etkilemektedir diyor. Yani psikolojiyi kötü etkileyen oran yüzde 87.6. AK Parti seçmeninde bu oran yüzde 78.2. MHP seçmeninde yüzde 89.





En büyük dramı yaşayanlar emekliler, geçinemiyorlar. Bayramda torunları, evlatları gelecek. Torunlarına en azından rahat bir harçlık verebilsinler diye grubumuzun imzasıyla emeklilere asgari ücretin neti tutarında bir bayram ikramiyesi verelim diye indirildi genel kurula. Genel Kurulda bekliyor. Size verilecek ikramiye asgari ücretin neti kadar olacak. Beşli çeteye verdiğinin binde birini emekliye vereceksin.





Sarayda oturan ve birazda vicdan sahibi olan bir kişi daha var. Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan Arınç'ı dinle.







