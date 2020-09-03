Samanyolu Haber /Politika / Kim cumhurbaşkanı olursa olsun! /03 Eylül 2020 11:22

Kim cumhurbaşkanı olursa olsun!

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni seçimde muhalefetin ortak adayı olacağına dair iddialara mukabil Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cenahından itirazlar var. CHP lireri Kemal Kılıçdaroğlu konuya yaklaşımını özetledi: "Kişiler değil, ilkeler üzerinden tartışılmalı."

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına dair, "Kişiler değil, ilkeler üzerinden tartışılmalı." dedi. 

NTV canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Ben 'Abdullah Gül isminden niçin korkuyorsunuz?' dedim karşı tarafa. Seçim 6 ay sonra olacaksa oturup tartışalım, ancak 2023'te seçimler."

NTV’de Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını cevaplandıran Kılıçdaroğlu, "Hükûmetin dayatmasıyla yönlendirmesiyle yapılan bu tartışmalar yapay tartışmalardır. Türkiye'nin süratle gerçek gündemine dönmesi lazım. 10 milyonun üstünde işsiz var bu ülkede. Çöp konteynerinden beslenenler var. Biz bunları niye tartışmıyoruz?" sorusunu yöneltti.

KILIÇDAROĞLU: BEKLEYECEĞİZ

"Kim Cumhurbaşkanı olursa olsun!" çıkışında bulunan Kılıçdaroğlu, "Şu aşamada Cumhurbaşkanlığı adayları tartışılacak bir konu değil. Seçim 6 ay sonra olacaksa tartışalım. Ancak hem (Recep Tayyip) Erdoğan hem (Devlet) Bahçeli seçimlerin 2023'te yapılacağını söylüyor. Bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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