Alman turizm sektöründe durum kötüleşiyor

Almanya'da turizm sektörünün koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşadığı kayıp daha da artıyor. Travel Data + Analytics'in (TDA) yaptığı bir değerlendirmeye göre, Temmuz ayı sonu itibarı ile bu yaz için sektörün yaşadığı kaybın yüzde 70 olduğu görüldü. Önceki aya göre ise sektörün yaşadığı kaybın yüzde yedi olduğu dikkat çekiyor. 2020/2021 kış sezonu için yapılan satışların bir önceki aya göre yüzde 10 azaldığı ve geçen senenin aynı dönemine göre ise kaybın yüzde 52 olduğu tespit edildi.





Almanya'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle uyguladığı uluslararası seyahat uyarıları yüzünden Temmuz sonu itibarı ile önde gelen turizm destinasyonlarından Türkiye ve Mısır gibi ülkeler ile Uzakdoğu'ya tatil satışı yapılamadı. Kruvaziyer gemiler ile yapılan tatiller de henüz yeniden başlamamıştı. Bu şartlar, sektöre büyük kayıplar olarak yansıdı. Yunanistan gibi durumu görece iyi olan ülkelere yönelik satışlarda bile önceki yıla göre yüzde 46'ya varan azalmanın olduğu dikkat çekti. Böylece bütün turizm sektöründeki satışlarla bu Temmuz'da geçen sene Temmuz'un ancak üçte birine ulaşılabildiği görülüyor.





Yaz sezonu kaybı yüzde 94

Temmuz sonu itibarı ile Almanya'da tatilcilerin pandeminin gelişimi konusundaki endişeleri yüzünden çekimser davrandığı görüldü. Hem tatilcilerin çekimser tavrı hem de bu seneye yönelik iptaller nedeniyle sektörün yaşadığı gelir kaybının yaz sezonu için yüzde 94 olduğu, bu kaybın 2020/2021 kış sezonu için de yüzde 85'e ulaştığı tespit edildi.



