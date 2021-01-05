Samanyolu Haber /Sağlık / Kimse güvende değil! /05 Ocak 2021 10:49

Kimse güvende değil!

Hekimler ölümcül yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisinin akabinde sağlığına kavuşanların rehavete kapılmaması gerektiğini belirtiyor.

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Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) atlatanların vücutlarında antikor oluştuğunu düşündükleri için rehavete kapılmamaları gerektiğini belirterek, "Kimse güvende değil, tedbirlere uymak lazım." dedi.

Özlü, Koronavirüs'e yakalanan birinin iyileştikten sonra tekrar hastalanmasının mümkün olduğunu söyledi. 

SIVI TÜKETİMİ, DENGELİ BESLENME

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) mülakat veren Prof. Dr. Özlü, "İnsanlarda büyük çoğunlukta antikor oluşuyor, ancak bazıları ikinci kez hasta olabiliyor. Bu durumun birçok örneği var." diye konuştu. 

Özlü, "Genel itibarıyla kaliteli iyi bir uyku uyumak gerekiyor. Sıvı tüketimi, dengeli ve sağlıklı beslenmek de oldukça önemli. Hareketli bir yaşamınızın olması da bağışıklığı güçlendirir." ifadelerini kullandı.
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