Kızıldeniz’de gerginlik: ABD, 14 İHA’yı düşürdü

CENTCOM'dan konuya ilişkin X soysal medya hesabından mesaj paylaşıldı.



Mesajda, "US Arliegh Burke" adlı güdümlü roket yok edicisinin, sabahın erken saatlerinde Yemen'in Husi kontrolündeki bölgesinden İHA dalgası tespit ettiği aktarıldı.



İHA'ların tek yönlü saldırı araçları olduğunun belirlendiği kaydedilen mesajda, "Başarılı bir şekilde 14 İHA vurularak düşürüldü. Bölgedeki gemilere zarar verilmediği, yaralı bulunmadığı tespit edildi." ifadesi kullanıldı.



Mesajda, bölgesel ortakların tehdit hakkında bilgilendirildiği belirtildi.



FRANSIZ ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI



Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, güvenlik durumun kötüleşmesinin ardından Kızıldeniz'de tüm seferlerini askıya aldığını duyurdu.



CMA CGM'den yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Kızıldeniz civarındaki gemilerinin güvenliğini sağlamak için son günlerde önlemler aldığı belirtildi.



Açıklamada, bölgedeki durumun kötüleşmeye devam ettiği ve güvenlik konusunda endişelerin arttığı ifade edildi.



Bölgede bulunan ve Kızıldeniz'den geçmesi gereken şirketin tüm kargo gemilerinin mürettebatına, "güvenli sulara yönelmelerinin" emredildiği aktarılan açıklamada, söz konusu gemilerin güvenli sulara ulaştığında seferlerini derhal ve yeni bir emre kadar durdurması talimatının verildiği kaydedildi.



Açıklamada, şirketin, müşterilerine sunduğu taşımacılık hizmetini muhafaza etmek için gerekli tüm önlemleri aldığı vurgulandı.



Şirket, Kızıldeniz'deki gemi seferlerini durdurma kararını, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı gemileri hedef almasının ardından açıkladı.



MSC DE ÇEKİLDİ



Dünyanın en büyük konteyner şirketi Mediterranean Shipping Company (MSC), artan tehditlerin ardından gemilerinin rotasını Kızıldeniz dışına çıkardı.



MSC'den yapılan açıklamada, Kızıldeniz'i geçtiği sırada "MSC Palatıum" adlı gemisinin saldırıya uğradığı aktarılarak, bölgedeki durumun ciddi bir hal aldığı belirtildi.



Söz konusu saldırıda mürettebattan ölü ya da yaralı olmadığı kaydedilen açıklamada, konteyner şirketinin bölgedeki gemilerine "güvenli bölgelere ulaşmaları ve bir sonraki duyuruya kadar yolculuklarına ara vermeleri" talimatı verdiği bilgisi paylaşıldı.



MSC, gemilerin Kızıldeniz yerine Afrika'nın güney ucundaki Ümit Burnu üzerinden seyir güzergahlarının yeniden planlandığını ifade etti.



HUSİLER İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYOR



Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.



İngiltere Denizcilik Ajansı, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.



Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.



Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.



Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.



İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını belirtmişti.



CENTCOM ise 4 Aralık'ta X sosyal medya platformundan, Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası kara sularda 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendiğini açıklamıştı.



Kızıldeniz'in güneyinde ABD donanmasına bağlı "USS Carney" destroyerinin ticari gemilerin yardım çağrısına yanıt verdiği aktarılan açıklamada, destroyerin gemilere yardım ederken kendisine doğru ilerleyen 3 İHA'yı düşürdüğü ifade edilmişti.