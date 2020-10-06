KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Erdoğan'ı kızdıracak açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Kapalı Maraş'ın açılacağı haberine yönelik olarak Twitter'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini yayımlarken, 'seçimlere müdahale' mesajı verdi.





Akıncı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara'da ve Kıbrıs'ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır."





KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bugün Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe günü halkın kullanımına açılacağını söylemişti.





Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.





Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız aday olarak giriyor.





Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman da seçimde öne çıkan adaylar arasında.





Hükümet ortağı olan Halkın Partisi'nin (HP) lideri, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da bağımsız aday oldular.