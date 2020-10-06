Samanyolu Haber /Politika / KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Erdoğan'ı kızdıracak açıklama /06 Ekim 2020 23:24

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Erdoğan'ı kızdıracak açıklama

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşknı Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın sahil kısmının açılacağını ifade etmesi sonrasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan da bir açıklama geldiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, Kapalı Maraş'ın açılacağı haberine yönelik olarak Twitter'dan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini yayımlarken, 'seçimlere müdahale' mesajı verdi.

Akıncı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sırf adaylardan birine avantaj sağlamak amacıyla Ankara'da ve Kıbrıs'ta yapılan bu düzenlemeler seçimlerimize yapılan müdahalenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır."

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bugün Erdoğan'la düzenlediği basın toplantısında 46 yıldır kapalı olan 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş'ın perşembe günü halkın kullanımına açılacağını söylemişti.

Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçime bağımsız aday olarak giriyor.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) lideri, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman da seçimde öne çıkan adaylar arasında.

Hükümet ortağı olan Halkın Partisi'nin (HP) lideri, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş da bağımsız aday oldular.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Erdoğan'ı kızdıracak... Sonraki Haber >>

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:28:19