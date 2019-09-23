KKTC israfta Türkiye ile yarışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda, 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Yaklaşık 90 kamyonluk, tarihi geçmiş ilaçla ilgili inceleme başlatıldı.





İLAÇ TAKİP SİSTEMİ YENİ KURULACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçların kurulacak sistemden takip edileceğini belirterek, “Ortaya çıkan zarar 200 milyon TL. KKTC bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin değil. Yıllarca birikmiş ilaçlar ve buna bir önlem alınmadı. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Üç aydır taşıyoruz ancak o kadar çok tarihi geçmiş ilaç var ki bitmiyor” dedi.