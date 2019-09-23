Samanyolu Haber /Gündem / KKTC israfta Türkiye ile yarışıyor /23 Eylül 2019 10:53

KKTC israfta Türkiye ile yarışıyor

Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde depoda 200 milyon lira değerinde ilacın çürütüldüğü ortaya çıktı. 90 kamyon tarihi geçmiş ilaç bulundu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı’na bağlı İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda, 200 milyon TL değerinde tarihi geçmiş ilaç bulundu. Yaklaşık 90 kamyonluk, tarihi geçmiş ilaçla ilgili inceleme başlatıldı.

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ YENİ KURULACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ali Pilli, bundan sonra depoya giren ve çıkan tüm ilaçların kurulacak sistemden takip edileceğini belirterek, “Ortaya çıkan zarar 200 milyon TL. KKTC bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin değil. Yıllarca birikmiş ilaçlar ve buna bir önlem alınmadı. Biz bu kadar ilacı çöpe atacak kadar zengin bir ülke değiliz. Üç aydır taşıyoruz ancak o kadar çok tarihi geçmiş ilaç var ki bitmiyor” dedi.
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