Koç Holding’ten ekonomiyle ilgili önemli uyarı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç, belirsizliklerin yakın zamanda sona ermeyeceğine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.







Tüm işlerde son derece hesaplı ve dikkatli davranmaları gereken bir dönemde bulunduklarını vurgulayan Koç, “Masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi ve nakit akışlarınızı yakından takip etmenizi bilhassa rica ederim” dedi.





“İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissedilen belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek” diyen Koç, “Koç Topluluğu olarak, tüm bu belirsizlikler içerisinde risklerimizi basiretle yönetirken, sağlam ve iddialı bir gelecek vizyonuyla uzun dönemli hedeflerimize de odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.





Son 5 yılda 9,4 milyar dolar yatırım harcaması gerçekleştirdiklerini, kombine gelirlerinin Türkiye milli gelirinin yüzde 8’ine eşdeğer olduğunu aktaran Koç, “Şirketlerimiz, ülkemiz ihracatının yüzde 7’sini gerçekleştiriyor. Ciro büyüklüğüne göre en büyük 10 şirketin 4'ü, en çok ihracat yapan ilk 10 şirketin 3'ü ise Koç Topluluğu'ndan” dedi.





‘NAKİT AKIŞINIZI, BORÇLULUĞUNUZU DİKKATLE YÖNETİN’





Ayrıca toplantıda söz alan Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu da konuştu. Ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında topluluk olarak dirençli olduklarını vurgulayan Çakıroğlu, “Tüm bu gayretlerimizin sonucunda elde ettiğimiz finansal neticeler elbette çok önemli” açıklamasını yaptı.









Çakıroğlu, şöyle devam etti: “İşlerinize daha fazla odaklanmanızı ve kaynaklarınızı en iyi bildiğiniz alana, yani esas işlerinize tahsis etmenizi bekliyorum. İşletme sermayenizi, nakit akışınızı, masraflarınızı ve borçluluğunuzu azami dikkatle yönetmenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle görüş alışverişinde çok önem veriyoruz. İletişimimiz sadece bu toplantılarla sınırlı olmadığını, kapımızın sizlere daima açık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim.”



