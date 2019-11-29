Samanyolu Haber /Gündem / Köln’de Muhacirlerden Ensarlara “Teşekkür Yemeği” /29 Kasım 2019 16:21

Köln’de Muhacirlerden Ensarlara “Teşekkür Yemeği”

Almanya'nın Köln şehrine gelen Muhacirler, Almanya'ya geldikleri zaman kendilerine evlerini ve gönüllerini açan Ensarlara vefa ve teşekkür programı düzenledi.

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Köln'e yerleşen Muhacir aileler Ensar aileleri bu akşam Köln "Forum Cologne dernek"  binası lokalindeki programa davet ettiler. Anadolu mutfağı yemeklerini evlerinde hazırlayan Muhacir aileler masa ve servisleri düzenleyip kendi elleri ile Ensar ailelerine ikram ettiler. 



Program Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Köln'den Yunanistan'a geçen hafta giden bayan grubu orada yaptıkları yardım ve aile ziyaretlerini anlatan bir sunum yapıldı. Muhacir aileler Ensarlara teşekkur  için birer gül ve küçük hefiye paketleri takdim etti. 


Ensar - Muhacir aralarinda yarışma ve cekilişler yapıldı. Sıcak ve  samimi bir ortamda gercekleşen gecede duygusal anlar yaşandı, kardeşlik pekiştirildi. Köln'de "Muhacirlerin Annesi" olarak bilinen ve bu donemde evinde misafiri eksik olmayan Turkan, Fetiye ve Rahime  hanımefendiler başta olmak üzere tüm muhacir ailelere ayrı ayrı teşekkür edildi. 

Muhacirlikten Ensarlığa kavuştuklarını belirten "Yeni Almanyalılar" bu hizmet yarışında kendileri  de görev almaya hazır olduklarıni ifade ettiler.
Program sonunda Muhacir hanımefendiler bütun Ensar ailelere birer gül ve kendi elleriyle yaptıkları Ebru tablosu hediye edildi.
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