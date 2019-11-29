Köln’de Muhacirlerden Ensarlara “Teşekkür Yemeği”

Köln'e yerleşen Muhacir aileler Ensar aileleri bu akşam Köln "Forum Cologne dernek" binası lokalindeki programa davet ettiler. Anadolu mutfağı yemeklerini evlerinde hazırlayan Muhacir aileler masa ve servisleri düzenleyip kendi elleri ile Ensar ailelerine ikram ettiler.













Program Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Köln'den Yunanistan'a geçen hafta giden bayan grubu orada yaptıkları yardım ve aile ziyaretlerini anlatan bir sunum yapıldı. Muhacir aileler Ensarlara teşekkur için birer gül ve küçük hefiye paketleri takdim etti.









Ensar - Muhacir aralarinda yarışma ve cekilişler yapıldı. Sıcak ve samimi bir ortamda gercekleşen gecede duygusal anlar yaşandı, kardeşlik pekiştirildi. Köln'de "Muhacirlerin Annesi" olarak bilinen ve bu donemde evinde misafiri eksik olmayan Turkan, Fetiye ve Rahime hanımefendiler başta olmak üzere tüm muhacir ailelere ayrı ayrı teşekkür edildi.





Muhacirlikten Ensarlığa kavuştuklarını belirten "Yeni Almanyalılar" bu hizmet yarışında kendileri de görev almaya hazır olduklarıni ifade ettiler.

Program sonunda Muhacir hanımefendiler bütun Ensar ailelere birer gül ve kendi elleriyle yaptıkları Ebru tablosu hediye edildi.