Samanyolu Haber /Gündem / Kolonya üreticilerinden 'zam yok' taahhüdü /20 Mart 2020 21:15

Kolonya üreticilerinden 'zam yok' taahhüdü

Sanayi Bakanlığı, kolonyada fiyat artışı olmayacağını duyurdu: Üreticilerden taahhüt aldık.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kolonya üreticilerinin yeni tip korona virüsü (Kovid-19) salgını öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid -19 ile mücadele sürecinde vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanabilmesi için özel sektörle iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, kolonya ve dezenfektan üretiminin ham maddesi etil alkolün üreticilere arz edilebilmesi için Hazine ve Maliye, Ticaret ve Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile koordinasyon halinde 13 Mart tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) benzine etil alkol karıştırılması zorunluluğunun askıya alınmasının talep edildiği, EPDK’nin aynı gün tarihli toplantısında bu yönde karar aldığı ve böylece kolonya ve dezenfektan üretiminde arz güvenliğinin önemli ölçüde sağlandığı ifade edildi.
 
Bunun yanında kolonya üreticilerinden Deva Holding (Boğaziçi Kolonyaları), Eczacıbaşı (Selin Kolonyaları), Eyüp Sabri Tuncer, Evyap (Duru Kolonyaları), Eser, Marmara Kolonyaları-Senso Kozmetik, Pereja, Rebul firmalarının salgın öncesi dönemde uyguladıkları fabrika ve ulusal zincir perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerine işaret edilen açıklamada, “Diğer kolonya ve dezenfektan üreticilerimizin de aynı duyarlılık ve dayanışmayı göstereceklerini biliyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. 
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