Konya'da 'Saplantılı Savcı' dehşeti

Yandaş Sabah’ta yer alan habere göre, A.K., Ş.A.’nın komşusu M.D.’ye kendini polis olarak tanıttı ve belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.Ş.A.’nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. “Seni istiyorum, sen çok güzelsin” dedi. Ş.A. “Ben seni görmedim bile ne istiyorsun” cevabını verdi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, “Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya’ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim” ifadesini kullandı.A.K., daha sonra “Neden başını örttün, sen çok güzelsin” diyerek kadının üzerine yürümeye başladı. Ş.A. “Beni bırak, istemiyorum” diyerek itti. A.K., “Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?” dedi. Ş.A. da “Ne oynaması, ne konuşması yalvarırım, git” yanıtını verdi.Reddedildiğine ‘ikna olmayan’ A.K. “İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et” deyip Kuran’a el basmasını istedi.Defalarca Kur’an’a el basan kadın savcı Ş.A., “Kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak beni” dedi. “Beni istemiyor musun?” diye tekrar soran A.K., yine olumsuz yanıt alınca “Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan seninle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et” diyerek evden çıktı.Ş.A., yaşananların ardından A.K.’den şikayetçi oldu.Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.’yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K’nin Antalya’da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.