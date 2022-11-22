Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da 'Saplantılı Savcı' dehşeti /22 Kasım 2022 12:29

Konya'da 'Saplantılı Savcı' dehşeti

Konya’da görev yapan kadın Cumhuriyet Savcısı Ş.A.’nın hayatı; kendisine sosyal medya üzerinden ulaşmaya çalışan Antalya’nın Manavgat ilçesinde görev yapan ‘meslektaşı’ A.K. yüzünden kabusa döndü. Sahte hesaptan ısrarlı bir şekilde Ş.A.’ya mesajlar atan A.K., karşılık alamayınca kadının görev yaptığı şehre giderek evine baskın yaptı.

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Yandaş Sabah’ta yer alan habere göre, A.K., Ş.A.’nın komşusu M.D.’ye kendini polis olarak tanıttı ve belge imzalatacağını söyleyerek kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.

Ş.A.’nın kapıyı açmasıyla içeri dalan A.K. “Seni istiyorum, sen çok güzelsin” dedi. Ş.A. “Ben seni görmedim bile ne istiyorsun” cevabını verdi. Evinden çıkmasını istemesi üzerine A.K, “Hayır konuşacağız, seni istiyorum. Sonuçta ben de savcıyım. Sana çok ulaşmaya çalıştım. Hafta sonları Konya’ya gidiyorsun. O yüzden hafta sonu gelmedim” ifadesini kullandı.
KOLUNDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

A.K., daha sonra “Neden başını örttün, sen çok güzelsin” diyerek kadının üzerine yürümeye başladı. Ş.A. “Beni bırak, istemiyorum” diyerek itti. A.K., “Nasıl yani beni istemiyor musun, benimle oynadın mı? O zaman benimle neden konuştun?” dedi. Ş.A. da “Ne oynaması, ne konuşması yalvarırım, git” yanıtını verdi.

‘KARIMDAN BOŞANMADAN SENİNLE DE OLURUM’

Reddedildiğine ‘ikna olmayan’ A.K. “İnanmıyorum sana, beni istemediğine yemin et” deyip Kuran’a el basmasını istedi.

Defalarca Kur’an’a el basan kadın savcı Ş.A., “Kimseye bir şey söylemem, mesaiye gelmediğim fark edilir, lütfen bırak beni” dedi. “Beni istemiyor musun?” diye tekrar soran A.K., yine olumsuz yanıt alınca “Ben zaten karımı seviyorum, karımdan boşanmadan seninle de olurum diye düşünmüştüm. Hakkını helal et” diyerek evden çıktı.

Ş.A., yaşananların ardından A.K.’den şikayetçi oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Ş.A. ile aynı apartmanda yaşayan M.D., A.K.’yi teşhis etti. Soruşturma dosyası A.K’nin Antalya’da görevli olması nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
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