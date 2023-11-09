Korkutucu uyarı: Şeytan lakaplı dev kuyruklu yıldız Dünya’ya yaklaşıyor

Sözcü'de yer alan habere göre 12P/Pons-Brooks adı verilen devasa kuyruklu yıldız, saatte binlerce kilometre hızla Dünya’ya yaklaşırken yeniden kendi içerisinde patladı.



Yaklaşık 28 kilometre çapında olan kuyruklu yıldız, şiddetli bir şekilde buz ve gaz fışkırttığı için “soğuk yanardağ” olarak tanımlanıyor. Bu patlamalar uzayda saatte binlerce kilometre hızla ilerlerken bir iz yaratıyor ve şeytan boynuzlarına benzetiliyor.



İlk kez 1812 yılında keşfedilen kuyruklu yıldızın, yörüngesinde yer alan Dünya’nın en yakın noktasına Haziran 2024’te ulaşması planlanıyor, ancak neyse ki insanlar için tehlike oluşturacak kadar yaklaşmayacak.



Bu yakınlaşma gerçekleştiğinde, 12P/Pons-Brooks’un çıplak gözle puslu bir kuyruğu olan yıldız benzeri soluk bir damla olarak görülmesi bekleniyor.



31 EKİM’DE 100 KAT PARLAMIŞ



12P/Pons-Brooks, kriyovolkanik veya soğuk yanardağ kuyruklu yıldızı olarak biliniyor, bu da onun volkanik aktivite gösterdiği anlamına geliyor.



Ancak kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya’daki bir yanardağ gibi erimiş kaya ve lavları püskürtmek yerine, gaz ve buz karışımını yayar.



Kuyruklu yıldızı gözlemleyen Arizona merkezli amatör gökbilimci Eliot Herman, kuyruklu yıldızın 31 Ekim’de aniden neredeyse 100 kat parladığını ve sonraki günlerde daha da parlaklaşmaya devam ettiğini söyledi.



Bu, kriyovolkanik aktivitede yeni bir patlamanın ve boynuzların filizlenmesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.



Bu, 12P/Pons-Brooks’un bir ayda ikinci, Temmuz ayından bu yana ise üçüncü yükselişini işaret ediyor.