Samanyolu Haber /Ekonomi / Korona gezegenimize asteroid gibi çarptı /20 Mayıs 2020 14:47

Korona gezegenimize asteroid gibi çarptı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuya ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Covid-19, Avrupa ekonomisine bir asteroid gibi çarparak krater şeklinde bir delik bıraktı." dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bütçe açıkları ve kamu harcamaları gibi birlik mali kurallarına uymayan ülkelere yönelik disiplin işlemi başlatmayacak.

27 üye ülkenin kamu maliyelerine dair çeşitli değerlendirmeler ve tavsiyeler içeren "Bahar Dönem Paketi" raporunu yayımlayan AB Komisyonu, Koronavirüs'ün üye ülkelerin kamu maliyeleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti.

GEZEGENİMİZE ASTEROİD GİBİ ÇARPTI

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuya ilişkin Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, "Covid-19, Avrupa ekonomisine bir asteroid gibi çarparak krater şeklinde bir delik bıraktı." dedi.

Dombrovskis, ekonomik toparlanmanın başlamasıyla üye ülke ekonomilerinin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesi için koordine yaklaşımın tekrar önemli olacağını ifade etti.

Üye ülkelere "fırtınada kılavuzluk" yapmak maksadıyla rapor hazırladıklarını belirten Dombrovskis, "Bu safhada kamu sağlığına, yatırım yapmaya, istihdamı ve şirketleri korumaya odaklanıyoruz." diye konuştu.

Raporda Bulgaristan, Danimarka, Estonya, İrlanda, Lüksemburg, Letonya, Malta, Hollanda, Slovakya, Finlandiya ve İsveç'e kara para aklama ile mücadele konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunuldu.

AB MALİ KURALLARI

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor.

Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

Aksi takdirde söz konusu ülkeye yönelik "aşırı açık prosedürü" adlı disiplin kararı alınabiliyor. Disiplin işlemi sonunda ülkeye ekonomik yaptırımlar söz konusu oluyor.

AB ülkelerinin çoğu salgın sebebiyle kamu harcamalarını birlik kurallarında öngörülen sınırları aşacak seviyeye yükseltmişti.
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