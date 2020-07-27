Korona hastası '5 hastanede de yer bulunamadığı için' hayatını kaybetti

Diyarbakır'da Coronavirus (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle pandemi hastaneleri dolarken, hastanelerin yatışı yapılması gereken birçok kişiyi geri çevirdikleri belirtiliyor. Testi pozitif çıkan ve kaldırıldığı özel bir hastanede sağlık durumu ağırlaşan Şeref Yıldız adlı yurttaşın, entübe odasında solunum destek cihazına bağlanması için kentteki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’nin arandığı ifade edildi. Başvurular yapılmasına rağmen doluluk oranı gerekçe gösterilerek Yıldız’ın tedavi altına alınmadığı kaydedildi. Yıldız’ın yakınları ve milletvekillerin, Diyarbakır başta olmak üzere Mardin, Batman, Elazığ ve Urfa gibi kentlerde bulunan tüm hastaneleri aradığı, fakat kendilerine "Yoğun bakım üniteleri dolu, boş yer yok" diye yanıtlar verildiği öğrenildi. Girişimlerin sonuç vermemesi üzerine Şeref Yıldız, bulunduğu özel hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.







HDP'Lİ UCA: HASTAMIZI KAYBETTİK





Konuya dair HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca, yaşananlara sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Uca, şu paylaşımda bulundu: "Diyarbakır’da Kovid-19 pozitif çıkan Koah hastası bir vatandaşın durumu gittikçe ağırlaşıyor. Yoğun bakım ünitelerimizde yeterince yer var diyorsunuz ama hasta, saatlerdir yoğun bakıma sevk edilmesine rağmen, yeterli yatak yok diye yoğun bakıma alınmadı. @drfahrettinkoca





Dün geceden beri, tüm çabalara rağmen yoğun bakımda yer bulamadığımız hastamızı ne yazık ki kaybettik. Bunun sorumluları, bu süreci kötü yönetip, bunu halktan gizleyenlerdir. İnsanlar göz göre göre ölüyorlar. Siz daha neyi, kimden saklı [email protected]





'NEFES ALAMIYORUM'





Mezopotamya Ajansı'na konuşan Yıldız'ın eşinin kardeşi Ruken Koyun, yaşamını yitiren Yıldız'ın, koah hastası olduğu için salgına karşı çok fazla dikkat ettiğini, fakat salgının nasıl bulaştığı konusunda bilgi sahibi olamadıklarını aktardı. Yıldız'ın geçtiğimiz pazartesi günü rahatsızlanarak Aile Hekimliği'ne gittiğini, fakat "soğuk algınlığıdır" denilerek eve gönderildiğini belirten Koyun, ertesi günü Yıldız'ın ateşinin yükseldiğini ve nefes alıp vermekte zorlandığını kaydetti. Ruken Koyun, şunları anlattı:





"Nefes alıp vermekte zorlandığı için özel bir hastaneye götürülüp test yapılarak tomografisi çekildi. Tomografisi çekildikten sonra doktor 'Yüzde 90 koronadır, çünkü ciğerlerinde buzlanma oluşmuş' dedi. Test sonucu iki gün sonra pozitif çıktı. Hastaneye yatırıldıktan sonraki ilk gün kendisini iyi hissetse de sonuçları sonrasında doktor, 'Salgın ciğerlerde ilerlemiş. Biz müdahale etmeseydik zaten ex olurdu' dedi. Yıldız dün kızını arayarak 'Artık nefes alamıyorum' diyerek yardım istedi.”





'YATAKLAR DOLU, BOŞ YER YOK'





Özel hastanede entübe odası olmadığı için dün Diyarbakır, Mardin, Batman, Elazığ ve Urfa gibi birçok kentte bulunan hastaneler nezdinde arayışa girdiklerini ifade eden Koyun, tüm arayışlarına rağmen hastane yetkililerinin kendilerine "Yoğun bakım üniteleri dolu, boş yer yok" dediğini aktardı. Tüm hastane yetkililerinin yatak için sisteme kod düştüklerini ifade eden Koyun, "Bir kod düşürdüler, yatak olursa ilk olarak onu alacaklardı. Ama zaten yatak beklerken dün akşam yaşamını yitirdi" dedi.





'İNSANLAR PATIR PATIR ÖLÜYOR'





Yıldız'ın yaşamını yitirmesinden sonra salgınla mücadele konusunu yakından takip etme fırsatı yakaladıklarını belirten Koyun, "Salgınla mücadele konusunda yapılan açıklamaların hepsi insanları kandırmak içindir. İnsanlar resmen ölüme yatırılıyor, bunu resmen dün yaşadık. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Öyle o konuşmalardan değil, yaşayınca görüyor insan. İnsanlar patır patır ölüyor ve bu hükümetin hiç umurunda değil. Ne kadar yetersiz bir çaba sergilediklerini gördük" diye konuştu.





Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Yıldız'ın cenazesi, bugün Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.