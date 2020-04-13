Samanyolu Haber /Dünya / Korona virüsünde son durum: Haftalar sonra yine fırladı /13 Nisan 2020 10:10

Korona virüsünde son durum: Haftalar sonra yine fırladı

Korona virüsü testi pozitif çıkan insan sayısı 1 milyon 853 bini geçerken güncel verilerle ilgili arka arkaya açıklamalar geldi... Son dönemde yeni vaka sayısındaki artışı adeta sıfıra indiren ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağını gevşeten Çin'de 108 yeni vaka görülmesi panik oluşturdu

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Dünya çapında büyük bir paniğe sebep olan corona virüsü yayılmaya ve ölümlere sebep olmaya devam ediyor… Salgının çıktığı Çin’de de sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 6 hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşandığı duyuruldu…

Çin’in güneydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde vaka sayısının artması Çin hükümetinde panik yarattı. Rusya sınırında bulunan bölge Çin’in corona virüsü ile mücadelesinde yeni cephesi haline gelirken, bugün açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam 108 yeni vaka tespit edildi. Ülkede önceki gün 99 yeni vaka tespit edilmişti. Çin’de 5 Mart’taki 143 yeni vakadan sonra dün tespit edilen 108 yeni vakanın bir rekor olduğu açıklandı.

98 VAKA ÜLKE DIŞINDAN
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu vakalardan 98’inin başka bir ülkeden gelenlerden kaynaklandığını açıkladı.


Aralık ayında salgın ile ilgili haberlerin çıkmasına rağmen hükümetin baskı politikası uyguladığı Çin’de salgın ile mücadele resmen 2020 yılında başlamıştı. Ülke genelinde resmi verilere göre vaka sayısı 82 bin 160 iken ölüm sayısı da son 24 saatte 2 kişi artarak 3 bin 341’e çıktı.
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