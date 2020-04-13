Korona virüsünde son durum: Haftalar sonra yine fırladı

Dünya çapında büyük bir paniğe sebep olan corona virüsü yayılmaya ve ölümlere sebep olmaya devam ediyor… Salgının çıktığı Çin’de de sıkı sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından 6 hafta sonra ilk kez vaka sayısında artış yaşandığı duyuruldu…





Çin’in güneydoğusundaki Heilongjiang bölgesinde vaka sayısının artması Çin hükümetinde panik yarattı. Rusya sınırında bulunan bölge Çin’in corona virüsü ile mücadelesinde yeni cephesi haline gelirken, bugün açıklanan resmi verilere göre ülke genelinde toplam 108 yeni vaka tespit edildi. Ülkede önceki gün 99 yeni vaka tespit edilmişti. Çin’de 5 Mart’taki 143 yeni vakadan sonra dün tespit edilen 108 yeni vakanın bir rekor olduğu açıklandı.



