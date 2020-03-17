Samanyolu Haber /Gündem / "Koronavirüs taşıyanların yüzde 86'sı aramızda dolaşıyor" /17 Mart 2020 23:48

"Koronavirüs taşıyanların yüzde 86'sı aramızda dolaşıyor"

Yapılan bir araştırma Koronavirüs ile ilgili ilginç bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Araştırmanın açıklanan sonucuna göre Koronavirüs taşıyanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı kaydedildi. Araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen 'gizli virüs' taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vak'aların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayımlanan bir araştırmada, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıyanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı kaydedildi. 

Independent Türkçe'nin haberine göre; Science Dergisi, konuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Çin'de seyahat kısıtlamaları uygulanmadan önce her 7 vak'adan 6'sının fark edilmeden virüsün yayılmasını tetiklediğine dikkati çekildi.

YÜZDE 86'SI ARAMIZDA

Araştırmacılar, Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan salgının izlerini bilgisayar modellemesi kullanarak takip etti.

Araştırmacılar, az belirti gösteren veya hiç göstermeyen 'gizli virüs' taşıyıcılarının, hastalığı şu ana kadar teyit edilen vak'aların üçte ikisine bulaştırdıklarını tespit ettiklerini kaydetti. 

Araştırmada, "Yeni tip Koronavirüs'ü taşıyan insanların yüzde 86'sının tespit edilmeden toplumda dolaştığı" vurgulandı.

"İNSANLAR ÜŞÜTTÜKLERİNİ ZANNEDİYOR"

Raporun yardımcı yazarlarından Columbia Üniversitesinden Jeffrey Shaman, "Salgının yayılmasını sağlayan bu kayda girmeyen enfeksiyon vak'alarıdır. Bu gizli taşıyıcıların çoğu hafif veya hiç belirti göstermiyor. İnsanlar üşüttüklerini sanıyor." ifadelerini kullandı.

Shaman, raporda ortaya çıkan sonucun, salgının patlak verdiği bölgelerde sosyal kısıtlamaların önemini gösterdiğini belirterek, "Bu gerçek (gizli taşıyıcılar), salgının önlenmesi için de ortaya büyük zorluklar koymaya devam edecek." dedi.
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