Koronavirüste hayat kurtaran en etkili ilaç keşfedildi

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nce yapılan bir araştırma sonucu, "deksametazon" adlı ucuz ve kolayca bulunabilen bir ilacın, koronavirüste ölüm oranını düşüren ilk ilaç olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, düşük dozlu steroid tedavisinin ölümcül koronavirüsle savaşta önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.



BBC’nin haberine göre, araştırmacılar ilacı denediği 2 bin kişiyle ilacı kullanmayan 4 bin kişiyi karşılaştırdı.



Araştırmadam çıkan sonuca göre, ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir azalttığı, oksijen verilen hastalarda ise beşte bir azalttığı görüldü.



Halihazırda bir dizi hastalıkta inflamasyonu azaltmak için kullanılan ilacın salgının başından bu yana İngiltere’de mevcut olduğu söylenirken, başından beri koronavirüs hastalarında kullanılsaydı, İngiltere’de 5 bin kişinin hayatının kurtarılabileceği belirtildi.



Ucuz olması nedeniyle ilacın yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkeler için de yararlı olacağı belirtiliyor.



İlacın koronavirüsle savaşmaya çalışırken zayıf düşen bağışıklık sisteminde oluşan hasarın bir kısmını ve vücudun aşırı tepkisi olan ‘sitokin fırtınası’nı da engellediği belirtildi.



Koronavirüse yakalanan her 20 hastadan 19'unun hastaneye gitmeden iyileştiği tahmin ediliyor.



Hastaneye yatan hastaların çoğu da iyileşiyor. Ancak bazı hastalara oksijen verilmesi ya da bu kişilerin solunum cihazına bağlanmaları gerekiyor.



Yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olan deksametazonun, solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranını yüzde 40'tan yüzde 28'e, oksijene ihtiyaç duyan hastalarda ise yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürdüğü açıklandı.



Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç. Ölüm oranını önemli ölçüde azaltıyor. Bu büyük bir sonuç" dedi.



İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ise bugünden itibaren koronavirüs hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde 200 bin adet bu ilaçtan olduğunu duyurdu.



Öte yandan, BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı vurgulandı.

