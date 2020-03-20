Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsü en iyi tanıyan uzman soruları cevapladı /20 Mart 2020 10:38

Koronavirüsü en iyi tanıyan uzman soruları cevapladı

Türkiye’de koronavirüs üzerine doktora yapan tek bilim insanı olan KHK mağduru Doç. Dr. Mustafa Ulaş salgınla ilgili detaylar anlattı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Türkiye’de koronavirüs üzerine doktora yapan tek bilim insanı olan Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, 1 Eylül 2016’da yayınlanan KHK ile ihraç edilmişti. Koronavirüs üzerine 3 yıl ABD’de, 4 yıl Hollanda’da çalışma yapan Ulaşlı, koronavirüs salgınına dair bütün detayları Bold canlı yayınında Fatih Akalan’a anlattı.


Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi’nde 3 yıl, Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nde 4 yıl korona virüsü üzerine çalıştı. Her iki ülkeden de vatandaşlık hakkı kazandı ancak Türkiye’de öğrenci yetiştirmek için ülkesine döndü. 1 Eylül 2016’da 672 sayılı KHK Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nden KHK ile ihraç edildi.Şimdiler de tekrar Hollanda'ya dönen Ulaş çalışmalarına ora da da devam ediyor. 

VİRÜSÜ EN İYİ TANIYAN KİŞİ

Kendini ‘Türkiye’de koronavirüsü belki de en iyi tanıyan kişi’ olarak tanımlayan ihraç akademisyen Mustafa Ulaşlı, ihraç edildikten sonra hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen 2017’den beri göreve iadeyle ilgili bir sonuç alamadığını belirtiyor. Ulaş, yıllarca koronavirüs üzerine çalıştığını kaydederek, “Bu bilgilerimi Sağlık Bakanlığı’yla seve seve paylaşabilirim. İnsanlık adına bunu yapmak istiyorum. Bu virüsü tanıyorum, hücreye nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, nasıl enfekte ediyor, RNA yapısını çok iyi biliyorum” diyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüsü en iyi tanıyan uzman soruları cevapladı Sonraki Haber >>

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Uzmanından çarpıcı Koronavirüs açıklaması

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Koronavirüs’ü en iyi tanıyan bilim insanı KHK'lı çıktı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Korona toplantısında bakan bayıldı

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Bu işte nasıl bir yanlışlık var

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Yolunu kaybeden Fok'a turistler yardımcı oldu

Dua'ya davet

Dua'ya davet

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Canlı yayında koronavirüs danışma hattı aranınca...

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

Sosyal medyada dolaşan ürkütücü virüs videosu

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

'Eski Kara Kuvvetler Komutanı Aytaç Yalman koronavirüsten öldü'

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:20:48