Koronavirüsü en iyi tanıyan uzman soruları cevapladı

Türkiye’de koronavirüs üzerine doktora yapan tek bilim insanı olan Doç. Dr. Mustafa Ulaşlı, 1 Eylül 2016’da yayınlanan KHK ile ihraç edilmişti. Koronavirüs üzerine 3 yıl ABD’de, 4 yıl Hollanda’da çalışma yapan Ulaşlı, koronavirüs salgınına dair bütün detayları Bold canlı yayınında Fatih Akalan’a anlattı.















VİRÜSÜ EN İYİ TANIYAN KİŞİ

Kendini ‘Türkiye’de koronavirüsü belki de en iyi tanıyan kişi’ olarak tanımlayan ihraç akademisyen Mustafa Ulaşlı, ihraç edildikten sonra hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen 2017’den beri göreve iadeyle ilgili bir sonuç alamadığını belirtiyor. Ulaş, yıllarca koronavirüs üzerine çalıştığını kaydederek, “Bu bilgilerimi Sağlık Bakanlığı’yla seve seve paylaşabilirim. İnsanlık adına bunu yapmak istiyorum. Bu virüsü tanıyorum, hücreye nasıl giriyor, nasıl çıkıyor, nasıl enfekte ediyor, RNA yapısını çok iyi biliyorum” diyor.

Doçent Mustafa Ulaşlı, ABD Princeton Üniversitesi’nde 3 yıl, Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nde 4 yıl korona virüsü üzerine çalıştı. Her iki ülkeden de vatandaşlık hakkı kazandı ancak Türkiye’de öğrenci yetiştirmek için ülkesine döndü. 1 Eylül 2016’da 672 sayılı KHK Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Ana ilim Dalı ve Genetik Bölümü’nden KHK ile ihraç edildi.Şimdiler de tekrar Hollanda'ya dönen Ulaş çalışmalarına ora da da devam ediyor.