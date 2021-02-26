Samanyolu Haber /Gündem / Kosova'da Türk öğretmenleri kaçıranlara yardım eden istihbarat başkanına dava açıldı /26 Şubat 2021 12:25

Kosova'da Türk öğretmenleri kaçıranlara yardım eden istihbarat başkanına dava açıldı

Kosova Özel Savcılığı, Mart 2018’de Türk öğretmenlerinin zor kullanılarak kaçırılması ve ardından Türkiye’ye gönderilmesiyle ilgili üç bürokrat hakkında iddianame hazırladı.

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NECDET ÇELİK - TR724.COM



Balkan Insgiht muhabirine konuşan savcılık, iddianamede önemin istihbarat başkanı Driton Gashi, Vatandaşlık ve İltica Dairesi Başkanı Valon Krasniçi ve Yabancılar Şubesi Başkan Rahman Süleymani hakkında suçlamaların yer aldığını söyledi.

İddianamede Gashi ve Krasniçi ‘görev ve yetkisini kötüye kullanmak’ ile suçlanırken, Süleymani hakkında buna ilaveten ‘yasa dışı yollarla kişiyi özgürlükten yoksun bırakma’ suçlaması yöneltildi.

Hakkındaki suçlamadan haberdar olmadığını söyleyen Süleymani, Balkan Insight muhabirine, sınır dışı etme sürecinde yasal sınırda kaldığını savundu. Süleymani, ‘’Benim çalıştığım kurum zincirin son halkası. Mahkemede yüzleşeceğiz.’’ dedi.

NE OLMUŞTU?

29 Mart 2018 sabahı Kosova’daki Mehmet Akif Kolejleri bünyesinde çalışan idareci ve öğretmenler, yolda zorla indirilerek ya da okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde alınarak Priştine havaalanına götürülmüş, MİT’e ait uçakla Türkiye’ye gönderilmişti.

Ülkede yoğun tartışmalara neden olan olaydan hemen sonra, İstihbarat Başkanı Driton Gashi görevden alınmıştı. Kosova Parlamentosu’nca kurulan araştırma komisyonu, Şubat 2019’da yayımladığı raporda, sınır dışı etme sırasında 31 yasa ve prosedür ihlalinin meydana geldiği tespit edildi. Raporu yazan komisyon üyeleri, olayın arkasındaki isim olarak eski cumhurbaşkanı Haşim Taçi’yi işaret etti.
Zor kullanılarak ve yasalar çiğnenerek Türkiye’ye gönderilen öğretmenler, halen terör suçundan çeşitli cezalara çaptırıldı ve halen cezaevinde bulunuyor.
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