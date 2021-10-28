Samanyolu Haber /Gündem / Kremlin damat Bayraktar'ın İHA'larından rahatsız /28 Ekim 2021 15:22

Kremlin damat Bayraktar'ın İHA'larından rahatsız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna hükümetinin ilk kez Türkiye yapımı Bayraktar İHA'larını kullandığına yönelik haberlerle ilgili açıklamada bulundu. Peskov, İHA'ların Doğu Ukrayna'da istikrarsızlık ortamı yarattığını söyledi.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ordusunun Donbass'ta Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının kullanıldığı yönündeki açıklaması hakkında, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi 'Bayraktar TB2' insansız hava araçlarını (İHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

 "ENDİŞELERİMİZ DOĞRULANMIŞ OLDU"

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi.

"Görüyoruz ki böyle silahlar, askerlerin eline geçince, potansiyel olarak Ukrayna’nın bu bölgesinde kullanılabilirler" diyen Peskov, "Bu da sadece istikrarsızlaşmaya neden olur ve asla Ukrayna içindeki bu sorunun çözülmesini sağlamaz" ifadelerini kullandı.

DONBASS'TA BAYRAKTAR SİHA'LARININ KULLANILDIĞI DOĞRULANDI

Peskov'un açıklaması, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar SİHA'larının kullanıldığını teyit etmesini izledi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy'ın emriyle Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede Bayraktar tipi keşif ve taarruzi insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı" denildi.

Dün öğle saatlerinde Granitnoye yerleşimi yakınındaki Ukrayna ordusu mevzilerinin obüslerle vurulduğunu, bir askerin öldüğünü ve birinin yaralandığını kaydeden Genelkurmay Başkanlığı, "Ukrayna tarafı, AGİT Özel İzleme Misyonu aracılığıyla ateşkes talebinde bulundu ancak bu gerçekleşmedi. Bunun ardından Bayraktar'ları kullandık. İHA çatışma hattını dışına çıkmadı ve güdümlü bomba bir topçu silahını imha etti, ardından Ukrayna mevzilerinden açılan ateş kesildi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar SİHA'larının Donbass'ta ilk kez kullanıldığı anın görüntülerini de yayınladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin damat Bayraktar'ın İHA'larından rahatsız Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

CHP'li ve AKP'li milletvekilleri canlı yayında böyle kavga etti

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Kurbağalıdere'de su samuru görüntülendi

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Ahmet Nesin'den SADAT ve suikast iddiası

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi

Erdoğan, 'Evim yandı geçinemiyorum' diyen vatandaşı duymazlıktan geldi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:02:16