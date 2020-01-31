Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin'den Erdoğan'a cevap /31 Ocak 2020 17:34

Kremlin'den Erdoğan'a cevap

Kremlin Sarayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil." sözlerine cevap verdi.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolü altındaki İdlib şehrinin Rusya ve Şam rejimine bağlı kuvvetler tarafından bombaladığını belirtmişti. 

Erdoğan, "Sadık müttefik isek bu konuda Rusya tavrını belli etmeli. Sabrımızını bir sınırı var." diyerek Rusya'yı Astana ve Soçi mutabakatlarına uymamakla itham etmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan'ın kendilerine yönelik ithamları üzerine, "Bunu kabul etmiyoruz. Rusya, İdlib gerilimi azaltma bölgesine ilişkin Soçi Mutabakatı'ndaki yükümlülüklerini tümüyle yerine getiriyor." dedi.

İDLİB'DE DURUM İSTENEN SEVİYEDE DEĞİL

Peskov, İdlib'de durumun istenen seviyeye gelmemesinden üzüntü duyduklarını kaydederken isim vermeden Türkiye'yi taahhütlerini yerine getirmemekle itham etti. 

Peskov, "Maalesef bu bölge, çok sayıda teröristin bir arada bulunduğu yer olarak kalmaya devam ediyor. Teröristler, Suriye hükümet güçlerinin yanı sıra Hmeymim'deki Rus üssüne düzenli olarak saldırılar düzenliyor. Bu durumdan büyük bir endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

AFRİKA DÖNÜŞÜNDE UÇAKTA RUSYA'YA MESAJ VERDİ

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik askeri harekâtı sebebiyle Rusya'ya tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika dönüşü uçakta bulunan gazetecilere "Sabrımızın da biri sınırı var." demişti.

Erdoğan, "Rusya ile gerek Soçi gerek Astana'da bazı görüşmeler, anlaşmalar oldu. Bu anlaşmalara Rusya'nın sadık kalması halinde biz de aynı sadakatle yola devam ederiz. Şu an itibarıyla maalesef Rusya, Astana'ya da Soçi'ye de sadık değil." demişti.

Dün Rus parlamentosunun alt kanadından bir milletvekili Erdoğan'ın sözlerini "Tuhaf" diye nitelenmişti.

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