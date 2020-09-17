Krizden çıkış 5 yılı bulacak

Dünya Bankası Başekonomisti Carmen Reinhart, Korona Krizi'nden çıkışın önceki krizlere kıyasla çok daha uzun zaman alacağını söyledi.





İspanya'nın başşehri Madrid'de konuşan Reinhart, “Karantinalara bağlı kısıtlamalar kaldırıldıkça piyasalarda muhtemelen hızlı toparlanmalar görülecek. Ancak tam anlamıyla toparlanma beş yıl alacak.” dedi.





FAKİR ÜLKELER DAHA ZOR DURUMA DÜŞECEK





Reinhart, salgından kaynaklanan ekonomik daralmaların kimi ülkelerde daha uzun süreceğini, bunun da fakir ülkelerin ve fakir kesimlerin durumunu zorlaştıracağını belirtti.





Reinhart, 20 yıldan bu yana ilk defa bir krizden sonra fakirliğin artacağına işaret etti.