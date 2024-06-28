Kulis: Erdoğan, Ali Yerlikaya'yı görevden alabilir

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemi sonrası istifaya hazır olduğunu ve çok yorgun olduğunu söylemişti. Sağlık sisteminde zaten çok ciddi tıkanmalar vardı; dolayısıyla Sağlık Bakanı çok uzun süredir affını istiyordu. Burada istifa sözcüğünü kullandığımız zaman halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki sıkıntıyı göremiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kimsenin 'ben istifa etmek istiyorum' gibi bir inisiyatif alması söz konusu değil. Kimse ben istifamı istiyorum diyerek istifa edemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gider ve 'ben yapamayacağım artık' der ve Erdoğan eğer uygun görürse 'Seni kenara alıyorum' der. Yani tek adam rejimi işliyor."





Gazeteci Hilal Köylü, katıldığı bir canlı yayında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Ali Yerlikaya'nın görevden alınması konusunun yeniden gündeme geldiğini öne sürdü.Erdoğan'ın 541 belediye başkanıyla bir araya geleceği kampın gündemine dair aktarımlar yapan Köylü, şunları vurguladı:"Belediyelerdeki ödeme sıkıntıları, eylem yapamama sıkıntısı, bütçe ve halkın beklentisini karşılayamam sıkıntısı gibi durumlar görüşülecek. Erdoğan, 541 belediye başkanını dinleyecek. CHP'li belediyeler çok iyi ilerleyip parlak işler yaparlarken; AKP'li belediyeler nerede yanlış yapıyor bunların bir muhasebesi olacak."Erdoğan'ın bir değişim sürecine girdiğini belirten Köylü Fahrettin Koca'nın istifa ettiği iddiasına dair şunları ifade etti:"Sağlık Bakanı Koca'nın istifası" gündeminden daha önemli bir yer olduğunu vurgulayan Köylü, sözlerini şöyle sürdürdü:"Daha önemli af beklentileri olacak mı? Örneğin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sen kenara çekil diyecek mi? Bunları kaçırmamamız gerekiyor. AKP ve MHP arasında Sağlık Bakanı'ndan daha öte İçişleri Bakanı üzerinde bir müzakere sürecinin, pazarlığın yürüdüğünü biliyoruz. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde Ali Yerlikaya gündeme geldi."