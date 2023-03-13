Kulis: İşte Erdoğan'ın kirli HDP planı

SARAY'DAKİ İKİ EKİP





'HALEN AKP'YE OY VEREN KÜRT SEÇMENİN KENDİSİNDEN UZAKLAŞMASINI ENGELLEMEK İSTİYOR'





Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) HDP'nin kapatılması istemli davada partinin Hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldırması dikkati çekti. Hatta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gelişmeye tepki gösterirken, "HDP, zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir" gibi ifadeler kullandı.Peki ne oldu da bloke kaldırıldı?Kısa Dalga yazarı Ayşe Yıldırım, Kürt oylarına dikkati çekerek kulislerde dolaşıma sokulan kimi senaryoları aktardı:"(...) Bunlardan bir tanesi de 'Son günlerde Ankara’da kapalı kapılar ardında önemli toplantılar yapıldığına' ilişkindi. Hatta 'Son dönemde ön planda olmayan Erdoğan’ın yakınıda olan bir ismin ekibiyle ‘çalışmalar‘ yaptığı, Kürt oylarının bir bölümünün Beştepe’ye nasıl döndürüleceğinin masaya yatırıldığı' yazıldı.Sanki Saray’da yeni bir Kürt açılımı hazırlığı varmış gibi, hatta bu hazırlığın da uluslararası boyutta olduğu ileri sürüldü."Yıldırım, Saray'da HDP'yi kapatma davasına ve Kürt sorununa farklı yaklaşan iki kesimin bulunduğunu belirterek "Bir ekip HDP’nin kapatılmasından yana, diğer ekip ise özellikle seçim öncesi parti kapatan bir iktidar görünümünden kaçınılması gerektiğini dillendiriyor" diye yazdı; akabinde şunları kaydetti:"Saray’da bir ekip iktidarın Kürt politikasına yönelik bir çalışma yürütüyor. Özellikle Efkan Ala’nın içinde yer aldığı ekip AKP’nin Kürt politikasını değiştirmesini, sert yaklaşımını durdurması gerektiğini savunuyor.Ve evet, ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek ve İran’a karşı daha sert politikalar uygulamak için bölgede bir takım girişimleri olduğu da alınan haberler arasında. Bu girişimlerin bir parçası da hem Türkiye’deki hem de Suriye’deki Kürt sorununa daha 'barışçıl' yaklaşım sağlamak ve daha stabil koşullarda İran’ın üzerine yürümek.Olur mu olmaz mı henüz bilmiyoruz. Olsa da seçim öncesinde mi olur, orası da muğlak. Ve tabii daha önemlisi bu çalışmanın AKP ile ilgisinin olmaması.AKP daha doğrusu Saray, bu saatten sonra ne yaparsa yapsın HDP seçmeninin, özellikle de HDP’ye gönül veren Kürtlerin oyunu alamayacağını çok iyi biliyor. Bunun sağlamasını da son yerel seçimlerde yaptı.Ama varlık yokluk seçimine giden Saray’ın kendisinden bir oyun bile kaçmasına tahammülü yok. İşte Saray’ın yapmaya çalıştığı bu. Gerek batıda gerekse doğuda halen AKP’ye oy veren Kürt seçmenin kendisinden uzaklaşmasını engellemeyi hedefliyor.Asıl derdi 'Kürt oylarını Beştepe’ye döndürmek' falan değil. Seçime giderken 'parti kapatan iktidar' görünümü vermemek, ABD’nin Ortadoğu planını sanki kendisinin de içinde yer aldığı bir 'çözüm planı' gibi göstermeye çalışmak ve tabii bu arada kimi Kürtlerin kafasını karıştırmak. (...)"