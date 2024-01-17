Kulis: YRP İstanbul için 'damat'ı düşünüyor!

Yeniden Refah Partisi (YRP) ile AKP arasında İstanbul, Ankara ve İzmir için yapılan ittifak görüşmeleri kesildi. YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. YRP Ankara ve İstanbul adaylarını ay sonuna kadar açıklayacak.







AKP ile Yeniden Refah Partisi arasında "İstanbul'da AKP'nin adaylarının desteklenmesi" için yapılan müzakereler kesildi. İktidara yakın medyada yer alana kulis haberlerine göre, teklifleri yetersiz bulan Yeniden Refah Partisi, AKP’nin ittifak teklifini reddetti. Parti yönetimi, seçimler için öncelikli planı olarak seçimlere kendi adayları ile girmeye karar verdi. Mehmet Altınöz iddiaları doğruladı.





BÜYÜKŞEHİRE KARŞILIK MECLİS ÜYELİĞİ

AKP’nin, seçimlerde özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’da Yeniden Refah Partisi’nin desteği karşısında kazanılan büyükşehirlerde belediye meclis üyeliği teklif ettiği öğrenildi. Ancak YRP Genel Merkezi’nin, bu teklife parti tabanından tepki geleceğini belirterek kabul etmediği ifade edildi.





İSTANBUL İÇİN 'DAMAT' FORMÜLÜ

İstanbul adaylığı için ise Necmeddin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz’ün adı öne çıkıyor. Öte yandan bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın da ismi İstanbul adaylığı için kulislerde anılıyor.







ANKARA İÇİN İKİ ADAY VAR

Odatv'nin haberine göre, YRP’nin Ankara adaylığı için ise devam eden istişarelerde iki isim önde gidiyor. Adı İstanbul adaylığı için geçen Suat Kılıç, Ankara için de düşünülüyor. Öte yandan sürpriz bir isim de Ankara’da anılıyor. Partinin Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner’in de adı Ankara için anılıyor.





Seçim hazırlıklarına hız kazandıran Yeniden Refah Partisi, gerekli istişarelerin ardından ocak ayı sonunda başkan adaylarını açıklamayı hedefliyor. Bunun yanı sıra özellikle İstanbul’da çalışmaların sürdüğünü belirten parti yetkilileri, seçim ofislerinin ve otobüslerinin tutulduğunu ifade etti.





ALTINÖZ: GELEN TEKLİFİ KABUL EDEMEZDİK

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı olarak geçen Necmettin Erbakan'ın damadı ve YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Bize getirdikleri teklifi kabul edemezdik, biz de yol haritamıza devam kararı aldık” dedi. İstanbul adaylığı için de Mehmet Altınöz, "Evet, doğrudur. Ben zaten İstanbul sorumlusuyum aynı zamanda. Teşkilattan arkadaşlarımız ile büyük efor sarf ettik, çok çalıştık. İstanbul adaylığı için benim ismim geçiyor, Suat Kılıç ismi de geçiyor. Doğru karar istişareler sonucu verilecektir” dedi.