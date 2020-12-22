Samanyolu Haber /Spor / Cuma günü bir ihtimal! /22 Aralık 2020 12:31

Cuma günü bir ihtimal!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, naklen yayın ücretleri krizinde cuma gününe kadar bir mutabakata varılabileceğini söyledi.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports ile süren naklen yayın ücretleri krizi hakkında açıklamalarda bulundu. 

TRT Spor'a mülakat veren Nihat Özdemir, Süper Lig takımlarının başlama vuruşu sonrası bir dakika beIN Sports'u protesto etmeleri hakkında, "Yayıncı kuruluş para ödemediği için çok centilmence saygı içeresinde bu eylemi yaptılar. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Yayıncı kuruluş bütün ödemelerin yapıldığını söyledi. Biz de bunun doğru olmadığını söyledik." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir

ÖDEME ŞEKLİNDE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Özdemir, "Görüşmelere başladık. Bu cumaya kadar anlaşmaya vararak yeni sözleşmesinin imzalanacağını tahmin ediyorum. Ödemeler ondan sonra gerçekleşecek. Ne kadar ödeneceği konusunda anlaştık, fakat protokolün bazı maddelerinde ve ödeme şeklinde problemler var." ifadelerini  kullandı.
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