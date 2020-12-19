Biri yalan söylüyor ama kim: Katarlı Digiturk ödedim , TFF ödemedi diyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Digiturk'un 2020-2021 sezonuna ilişkin yükümlü olduğu ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı.





Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği, yaptıkları ortak açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterileceğini duyurmuştu. Duyuruda yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesinin, bu haftaki maçların başında futbolcuların 1 dakika mücadeleyi bırakarak protesto edileceği belirtilmişti.





Digiturk'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, protesto etme kararının şaşkınlıkla karşılandığı ifade edildi. Açıklamada 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelinin TFF'ye tam olarak ödediği belirtilmiş, “Digiturk'e karşı Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin bu davranışını dayanaksız ve haksız buluyoruz” denilmişti.





TFF'den Digiturk'ün açıklamasına yalanlama geldi.









"Yayıncı kuruluşun 'ödeme' açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır"

TFF'nin yazılı açıklamasında, "Digiturk'ün 2020-2021 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedeli TFF'ye tam olarak ödenmiştir yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır" dendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin ortak kamuoyu duyurusu ile akabinde yayıncı kuruluş Digiturk beIN MEDIA GROUP’un yaptığı açıklama Federasyonumuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir.





"Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020/21 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi, Digiturk beIN MEDIA GROUP, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir. Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu “Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF'ye tam olarak ödemiştir” yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır.





"Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde Federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."





Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği yayın bedellerinin tam olarak ödenmemesi gerekçesiyle bugün yaptıkları ortak açıklamada Süper Lig'in 13'üncü haftasında ve TFF 1. Lig'in 15'inci haftasında oynanacak tüm maçların ilk 60 saniyesinde sahada tüm futbolcular hareketsiz kalacağını duyurmuştu.

