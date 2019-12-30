Kurtulmuş yeni partilere çare arıyor: Kolay oy alma devri bitti

AKP'de geçtiğimiz hafta art arda yapılan toplantılarda ilginç bir yöntem denendi. 10 kişilik gruplar halinde 50’den fazla masa oluşturuldu. Çalıştay formatında geçen toplantılarda, parti yönetimi eski il başkanlarının partiye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.







Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre eski ve mevcut il başkanlarının büyük çoğunluğu, öncelikli çözüm bekleyen sorunların ekonomiyle ve adalet sistemiyle ilgili olduğunu dile getirdiler. Bu saptamalar, toplantı sonucu olarak da açıklandı.





'PARTİNİN HAFIZASI SAYILAN İSİMLER DIŞLANMASIN'





Toplantılarda ayrıca AKP'nin kuruluşundan bu yana görev alan isimlerin tecrübesinden yararlanılması, partinin hafızası sayılabilecek isimlerin dışlanmaması, süreçlere dahil edilmeleri istendi. “Partide menfaati olan, çıkarları için partiye gelenler var. Parti bunlardan zarar görüyor, bir an önce temizlensin” görüşü de dile getirildi.





BAKAN SOYLU: CUMHURBAŞKANINA SET OLUYORUM





Toplantıda parti yönetimi ve davet edilen bakanların da değerlendirmeleri oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kayyım atamalarıyla ilgili eleştirilere, “Hepsiyle ilgili iddialar ve suçlamalar olduğu” şeklinde yanıt verdi. Soylu, görüntüsü konusunda ise “Benim söylemimi sert bulabilirsiniz ama her şeyi Cumhurbaşkanına bırakamayız. Onun önünde set olmamız lazım, ben set oluyorum” dediği öğrenildi.





NUMAN KURTULMUŞ: KOLAY OY ALMA DEVRİ ARTIK BİTTİ





AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un ise konuşmasında, “Türkiye’nin kaderi ile partimizin kaderi ortak. Artık kolay oy alma devri bitti. Daha farklı şekilde çalışmamız lazım. Yeni kurulan partilerin ne yapacağı değil, bizim ne yaptığımız önemli. Biz ona göre çalışacağız” dediği aktarıldı.



