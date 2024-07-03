Kurum 394 gün sonra tekrar Çevre Bakanı

Kurum’un 394 gün sonra yeniden bakan olmasıyla birlikte AKP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 264’e düşecek. Toplam vekil sayısı da 593’e inecek.





Kurum (solda), bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Özhaseki’den devraldı. Özhaseki, “30 yıl önce kamu hizmetine başlamıştım, çok şükür bu günlere kadar geldik” dedi. Kurum ise “Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin vatandaşlarımıza karşı sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz” dedi.





Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, AKP’nin İBB Başkan adayı olan, seçimi kaybeden ve İliç maden faciasında da sorumluluğu ortaya çıkan Murat Kurum atandı. 2019’da da AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki seçim kaybedip aynı koltuğa getirilmişti. Kurum, milletvekilliği ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığından da istifa edecek. Bu iki isim son 8 yılda iki defa ayrılıp iki defa aynı koltuğa atanmış oldular.2018’deki ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinden de sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaldı. Vedat Işıkhan, Ömer Bolat, İbrahim Yumaklı ve Yılmaz Tunç’un da aralarında olduğu yeni bir kabine revizyonu daha bekleniyor.2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen Özhaseki, Temmuz 2018’e kadar bu görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde bu Bakanlığa Murat Kurum atandı. Kurum da, 2018-2023 arasında 5 yıl süreyle bu görevi üstlendi. Kurum’un ayrılmasıyla Haziran 2023’te yeniden Bakanlığa Özhaseki döndü. Mart 2024 yerel seçiminde Kurum, İstanbul’da AKP’nin Büyükşehir adayı oldu. O da Ekrem İmamoğlu’na karşı seçimi kaybetti. Böylece Kurum ve Özhaseki seçimini kaybetmelerinden sonra Bakanlık koltuğuna döndüler.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Koşmaya devam” dedi. Açıklama şöyle: “Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz.”Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Sağlık Bakanı’nın eşi Dr. Aslı Memişoğlu, yemin ederken cep telefonu ile eşini görüntüledi. AKP’li vekiller, yeminden sonra uzun bir kuyruk oluşturup Kurum ve Memişoğlu’nu kutladı.