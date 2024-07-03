Kurum 394 gün sonra tekrar Çevre Bakanı

2018’deki ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinden de sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaldı. Vedat Işıkhan, Ömer Bolat, İbrahim Yumaklı ve Yılmaz Tunç’un da aralarında olduğu yeni bir kabine revizyonu daha bekleniyor.
AKP’NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ
2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen Özhaseki, Temmuz 2018’e kadar bu görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde bu Bakanlığa Murat Kurum atandı. Kurum da, 2018-2023 arasında 5 yıl süreyle bu görevi üstlendi. Kurum’un ayrılmasıyla Haziran 2023’te yeniden Bakanlığa Özhaseki döndü. Mart 2024 yerel seçiminde Kurum, İstanbul’da AKP’nin Büyükşehir adayı oldu. O da Ekrem İmamoğlu’na karşı seçimi kaybetti. Böylece Kurum ve Özhaseki seçimini kaybetmelerinden sonra Bakanlık koltuğuna döndüler.
Kurum’un 394 gün sonra yeniden bakan olmasıyla birlikte AKP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 264’e düşecek. Toplam vekil sayısı da 593’e inecek.
“HİÇBİR SİYASET GÖZETMEKSİZİN...”
Kurum (solda), bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Özhaseki’den devraldı. Özhaseki, “30 yıl önce kamu hizmetine başlamıştım, çok şükür bu günlere kadar geldik” dedi. Kurum ise “Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin vatandaşlarımıza karşı sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz” dedi.
İlk açıklama: Koşmaya devam
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Koşmaya devam” dedi. Açıklama şöyle: “Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz.”
Bakanlar Meclis’te yemin etti vekiller tebrik sırasına girdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Sağlık Bakanı’nın eşi Dr. Aslı Memişoğlu, yemin ederken cep telefonu ile eşini görüntüledi. AKP’li vekiller, yeminden sonra uzun bir kuyruk oluşturup Kurum ve Memişoğlu’nu kutladı.