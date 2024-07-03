Samanyolu Haber /Gündem / Kurum 394 gün sonra tekrar Çevre Bakanı /03 Temmuz 2024 09:22

Kurum 394 gün sonra tekrar Çevre Bakanı

2019’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olup kaybeden Mehmet Özhaseki, Çevre Bakanlığı görevini ‘sağlık’ gerekçesiyle bıraktı. Yerine geçen yıl İstanbul seçimini kaybeden Murat Kurum, 2. kez atandı.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, AKP’nin İBB Başkan adayı olan, seçimi kaybeden ve İliç maden faciasında da sorumluluğu ortaya çıkan Murat Kurum atandı. 2019’da da AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mehmet Özhaseki seçim kaybedip aynı koltuğa getirilmişti. Kurum, milletvekilliği ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığından da istifa edecek. Bu iki isim son 8 yılda iki defa ayrılıp iki defa aynı koltuğa atanmış oldular.

2018’deki ilk Cumhurbaşkanlığı kabinesinden de sadece Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kaldı. Vedat Işıkhan, Ömer Bolat, İbrahim Yumaklı ve Yılmaz Tunç’un da aralarında olduğu yeni bir kabine revizyonu daha bekleniyor.

AKP’NİN VEKİL SAYISI DÜŞTÜ

2016’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na getirilen Özhaseki, Temmuz 2018’e kadar bu görevini sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde bu Bakanlığa Murat Kurum atandı. Kurum da, 2018-2023 arasında 5 yıl süreyle bu görevi üstlendi. Kurum’un ayrılmasıyla Haziran 2023’te yeniden Bakanlığa Özhaseki döndü. Mart 2024 yerel seçiminde Kurum, İstanbul’da AKP’nin Büyükşehir adayı oldu. O da Ekrem İmamoğlu’na karşı seçimi kaybetti. Böylece Kurum ve Özhaseki seçimini kaybetmelerinden sonra Bakanlık koltuğuna döndüler.

Kurum’un 394 gün sonra yeniden bakan olmasıyla birlikte AKP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı 264’e düşecek. Toplam vekil sayısı da 593’e inecek.

“HİÇBİR SİYASET GÖZETMEKSİZİN...”

Kurum (solda), bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Özhaseki’den devraldı. Özhaseki, “30 yıl önce kamu hizmetine başlamıştım, çok şükür bu günlere kadar geldik” dedi. Kurum ise “Başta İstanbul olmak üzere 81 ilimizde deprem dönüşümü noktasında yapılması gereken her türlü gayreti, hiçbir siyaset gözetmeksizin vatandaşlarımıza karşı sözlerimizi tutmaya gayret edeceğiz” dedi.

İlk açıklama: Koşmaya devam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine atanan Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve “Koşmaya devam” dedi. Açıklama şöyle: “Çabamız, gayretimiz, mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmaktır. Bayrağı devralacağımız Sayın Mehmet Özhaseki bakanımız gibi biz de başta asrın felaketinin yaşandığı tüm şehirlerimiz olmak üzere 81 ilimizin her köşesinde çalışmaya, koşmaya devam edeceğiz.”

Bakanlar Meclis’te yemin etti vekiller tebrik sırasına girdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Sağlık Bakanı’nın eşi Dr. Aslı Memişoğlu, yemin ederken cep telefonu ile eşini görüntüledi. AKP’li vekiller, yeminden  sonra uzun bir kuyruk oluşturup Kurum ve Memişoğlu’nu kutladı.
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